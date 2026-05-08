Ali Babacan Çorum\'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Çorum'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kentteki programına Ulu Cami'de cuma namazı kılarak başladı. Ardından kent merkezinde esnaf ziyareti yapan Babacan, vatandaşlarla sohbet etti, ekonomik konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan, daha sonra Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ÇTSO) ziyaret etti ve ÇTSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.