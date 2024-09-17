Ali Babacan'dan Birleşme Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Ali Babacan'dan Birleşme Açıklaması

Ali Babacan\'dan Birleşme Açıklaması

DEVA ve Gelecek Partisi birleşme sürecini olumlu değerlendiriyor, görüşmeler devam ediyor.

17.09.2024 17:20
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisiyle yaptıkları birleşme görüşmelerine ilişkin, "Biz, birleşme sürecini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Süreç devam ettiği için olur mu, olmaz mı, ne zaman sonuçlanır, modaliteleri nasıl olur, bununla ilgili bugünden bir şey söylememiz mümkün değil" dedi.

Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından, Babacan ve Erbakan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Misafirperverliklerinden ötürü Erbakan'a teşekkür eden Babacan, Türkiye'nin sorunlarının büyük olduğunu ve çözümü için istişarenin önemini ifade etti.

Babacan ziyarette, bundan sonraki süreçte iki partinin temaslarının sıklaştırılması, diyaloğun işlemesi ve işbirliği alanlarında görüşülmesiyle ilgili değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

"Birleşme sürecini olumlu olarak değerlendiriyoruz"

Gelecek Partisi ile birleşme konusunda yürütülen sürece ilişkin soru üzerine Ali Babacan şunları kaydetti:

"Şu anda DEVA ve Gelecek Partisi arasında devam eden bir görüşme trafiği var. Bu görüşme trafiğinin amacı da, iki parti arasında bir birleşmenin olup olmayacağı. Bu sürecin detaylarıyla ilgili bugünden bilgi vermemizin, 'şöyle olur, böyle olmaz' diye fikir ortaya koymamızın doğru olmadığını düşünüyorum. Biz, birleşme sürecini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Süreç devam ettiği için olur mu, olmaz mı, ne zaman sonuçlanır, modaliteleri nasıl olur, bununla ilgili bugünden bir şey söylememiz mümkün değil."

Fatih Erbakan da ziyaretlerinden ötürü Babacan'a teşekkür ederek iadeiziyarette bulunacaklarını söyledi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun ele alındığını belirten Erbakan, "Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Siyasi gelişmeler, özellikle ekonomi konusundaki sıkıntılar ele alındı. Sayın Başkan'ın ekonomi yönetimindeki tecrübesi dolayısıyla kendisinden önemli bilgiler aldık." dedi.

Erbakan, iki parti arasındaki görüşmelerin daha sık devam etmesi konusunda karara vardıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Gelecek Partisi, Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Babacan'dan Birleşme Açıklaması - Son Dakika

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