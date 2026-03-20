Ali Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ali Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak

Haberin Videosunu İzleyin
20.03.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, teşkilat mensupları için yayınladığı bayram mesajında dikkat çeken ifadeler kullandı. 6 yıl sonra AK Parti ile aralarında bir bayramlaşmanın söz konusu olacağını ifade eden Babacan, ''Böylece 6 yıllık bir blokaj, bir bayramlaşmama inadının da bir şekilde kırıldığını görüyoruz. İnşallah hayırlı olur'' dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, teşkilat mensuplarına yönelik yayımladığı bayram mesajında hem siyasi gündeme hem de yaklaşan seçim sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AK PARTİ İLE BAYRAMLAŞMA OLACAK"

Babacan, 6 yıl aradan sonra AK Parti ile bayramlaşma gerçekleşeceğini belirterek, "Böylece 6 yıllık bir blokaj, bir bayramlaşmama inadının da bir şekilde kırıldığını görüyoruz. İnşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Babacan, Meclis'in yeni yasama yılı açılışı resepsiyonunda yan yana oturmuştu.

"SEÇİM UFUKTA GÖRÜNÜYOR"

Mesajında erken seçim ihtimaline de değinen Babacan, teşkilat mensuplarına seslenerek "Artık seçim ufukta görünüyor arkadaşlar" dedi.

Babacan'ın açıklamaları, bayram mesajının ötesinde siyasi normalleşme ve seçim sürecine ilişkin önemli mesajlar olarak değerlendirildi.

Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, AK Parti, Gündem, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    senin davan bir bakanlıga bakar 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 10:29:45.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.