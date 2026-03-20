Ali Babacan\'dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, teşkilat mensuplarına yönelik yayımladığı bayram mesajında hem siyasi gündeme hem de yaklaşan seçim sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Babacan, 6 yıl aradan sonra AK Parti ile bayramlaşma gerçekleşeceğini belirterek, "Böylece 6 yıllık bir blokaj, bir bayramlaşmama inadının da bir şekilde kırıldığını görüyoruz. İnşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı.
Mesajında erken seçim ihtimaline de değinen Babacan, teşkilat mensuplarına seslenerek "Artık seçim ufukta görünüyor arkadaşlar" dedi.
Babacan'ın açıklamaları, bayram mesajının ötesinde siyasi normalleşme ve seçim sürecine ilişkin önemli mesajlar olarak değerlendirildi.
