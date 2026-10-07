Ali Babacan dolandırıcılıkta 5-7 kişilik görev gücü ve araştırma komisyonu istedi - Son Dakika
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Ali Babacan dolandırıcılıkta 5-7 kişilik görev gücü ve araştırma komisyonu istedi

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Ali Babacan dolandırıcılıkta 5-7 kişilik görev gücü ve araştırma komisyonu istedi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dolandırıcılıkta 15-20 kişilik hantal fon kurulu yerine 5-7 kişilik uzman görev gücü kurulmasını istedi. Babacan, SPK ve Borsa İstanbul dahil denetim kadrolarının görevden alınmasını ve Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "15-20 kişilik hantal bir fon kuruluyla bu süreç yönetilemez. Acilen dinamik bir görev gücü kurulmalıdır. Kriz anını ve çözümleme sürecini yöneten, tamamen uzmanlardan kurulmuş, 5 ila 7 kişinin yer aldığı bir görev gücü olmadan sağlıklı çözümler üretemezsiniz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Babacan, ekonomide sıkıntıların derinleştiğini, adalete olan güvenin daha da yıprandığını, vatandaşların yarına dair umutlarının bir kez daha sarsıldığını belirterek, "Kötü niyetli bir şebeke, yüz binlerce masum insanı dolandırmıştır. Bazı hisse senetleri ve bu hisse senetlerinin içinde olduğu fonlar, hileli bir şekilde gerçek değerinin 10 misline, 100 misline, 500 misline satılmıştır. Bütün bu meselelerin gözetiminden ve denetiminden sorumlu olan kurumlar görevlerini yapmadı. Adalet Bakanı ne diyor? 'Bu mesele bize 2025'in Şubat ayında gelmişti' diyor. Yani bundan tam 19 ay önce. Hazine Bakanı 2025'in Kasım'ında ne diyor? 'Bazı fonlarda manipülasyon yapıldığını biliyoruz' diyor. Yani bundan tam 10 ay önce. AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı ne diyor? 'Arkadaşlar bizi uyarıyordu' diyor. 'Devlet görevini yapmamış' diyor. Dikkat edin, bu üç kişinin de başı kim, bunlar kime bağlı olarak çalışıyorlar; Sayın Erdoğan'a. Ülkenin Cumhurbaşkanına, iktidardaki partinin genel başkanına bağlı bu insanlar. Ülkedeki tüm yürütme yetkisini tek başına elinde tutan kişiye bağlı çalışıyor. Demek ki insanlar sorunu olabilecek en üst makamlara taşımış. 'Duymuyoruz' deme hakları yok. Demek ki, bu dolandırıcılık bir gecede ortaya çıkmamış. Demek ki, nereden baksanız bundan en az 2 yıl önce mesele iktidara bildirilmiş. Ancak, aylardır bir şebeke masum vatandaşlarımızı dolandırırken, hiç kimse de kılını kıpırdatmamış" ifadelerini kullandı.

'GÖREV GÜCÜ KURULMALIDIR'

Babacan, SPK ve Borsa İstanbul başta olmak üzere gözetim ve denetimden sorumlu tüm kadroların görevden alınması gerektiğini ifade etti. Babacan, "Geçmişe doğru denetim 3 koldan yapılmalıdır. 1'inci yargı denetimi şarttır ama yargı bağımsız ve tarafsız çalışmalıdır. 2'nci DDK denetimi şarttır ama kurulun başkanı daha düne kadar yönetiminde olduğu Borsa İstanbul'u nasıl denetleyecek, birileri anlatsın bana. 3'üncü asıl önemli olan da Meclis denetimidir. Meclis'te mutlaka bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. Dün akşam olanları gördünüz. Bu konular Meclis'te konuşulmasın diye Genel Kurul'u erkenden kapattılar, kaçtılar. Ayıp, ayıp. Komisyondan niçin kaçıyorsunuz? Acaba, 'Nasıl olsa yargı ve DDK elimizde. Oradaki denetimlerde işimize geleni yaparız' mı diyorsunuz? Kendinize güveniyorsanız, hodri meydan kuralım araştırma komisyonunu. Bu iş kötü yönetiliyor. 15-20 kişilik hantal bir fon kuruluyla bu süreç yönetilemez. Acilen dinamik bir görev gücü kurulmalıdır. Kriz anını ve çözümleme sürecini yöneten, tamamen uzmanlardan kurulmuş, 5 ila 7 kişinin yer aldığı bir görev gücü olmadan sağlıklı çözümler üretemezsiniz" dedi.

Kaynak: DHA
Sermaye Piyasası KuruluBorsa İstanbulDeva PartisiAli BabacanPolitikaEkonomiSon Dakika

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