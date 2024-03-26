DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Rize\'yi ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Rize'yi ziyaret etti.
Trabzon'dan kara yoluyla Rize'ye gelen Babacan, Alipaşa mevkisinde partisinin il başkanı Muhammet Avcı ve partililerce karşılandı.
Babacan, daha sonra seçim otobüsüyle kent merkezinde Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini gezdi, vatandaşları selamladı.
Ardeşen ilçesinde de seçim otobüsüyle gezen Babacan, Çamlıhemşin ilçesinde tulum eşliğinde karşılandı. Babacan burada bir süre vatandaşlarla horon oynadı.
İlçede bir restoranda düzenlenen iftar programına katılan Babacan, emin adımlarla Türkiye'yi içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarıp çok daha iyi standartlara ulaştırmanın mücadelesini verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini söyledi.
Babacan, Türkiye'nin son günlerde çok sıkıntılı günler yaşadığını iddia ederek, ülkede geçim sıkıntısının büyük olduğunu savundu.
Yerel seçimlere gittiklerini belirten Babacan, "Yerel seçimler vesilesiyle birçok siyasi parti apar topar seçim beyannamesi açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerinin geleceği beş yıl önceden belli. Anayasanın gereği zaten. Tarih ve takvim belli. Biz tam iki sene önce yerel yönetimler ve şehircilikle alakalı eylem planımızı açıkladık. Biz belediyeciliği temiz ve şeffaf yaparız." diye konuştu.
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Mustafa Şentop, Cumhur İttifakı'nın kaybetmesini isteyenlerin Türkiye'nin nasıl yönetileceğini düşünmediğini belirtti. Şentop, seçimlerde sandıkları terk etmenin hatalı olduğunu ve belediyelerin AK Parti'de olabileceğini söyledi.
MÜSİAD Azerbaycan şubesi, Ahıska Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Sabirabat kentinde iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi, Sabirabat Valisi, MÜSİAD yetkilileri, Azerbaycanlı milletvekilleri, iş adamları, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin güçlendiği vurgulandı.
AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmaları sırasında bir çocuğun boğazına şeker kaçtığını fark ederek Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun hayatını kurtardı. Keleş, olay sonrası yaptığı açıklamada halka hizmet etmenin onurunu ve insani değerlerin önemini vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Ardından AK Parti İl Başkanlığı ve seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek partililerle buluştu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen iftar programında, Kaymakam Musa Aydemir şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Aydemir, şehitlere rahmet ve yakınlarına sabır temennisinde bulunarak minnet ve şükran duygularını dile getirdi. Program, öğretmenler tarafından okunan türkülerle sona erdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, AK Parti ve CHP'nin dışında bir partiye oy verilmemesi gerektiğini söyleyen Özgür Özel'e tepki göstererek, bu tür cıvıklıkların Türk siyasetinde olmadığını belirtti. Akşener, İYİ Partili belediyelerin dürüst belediyecilik yaptığını vurgulayarak, partisinin adayları için destek istedi.
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