DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Rize\'yi ziyaret etti

Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Rize'yi ziyaret etti.

Trabzon'dan kara yoluyla Rize'ye gelen Babacan, Alipaşa mevkisinde partisinin il başkanı Muhammet Avcı ve partililerce karşılandı.

Babacan, daha sonra seçim otobüsüyle kent merkezinde Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini gezdi, vatandaşları selamladı.

Ardeşen ilçesinde de seçim otobüsüyle gezen Babacan, Çamlıhemşin ilçesinde tulum eşliğinde karşılandı. Babacan burada bir süre vatandaşlarla horon oynadı.

İlçede bir restoranda düzenlenen iftar programına katılan Babacan, emin adımlarla Türkiye'yi içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarıp çok daha iyi standartlara ulaştırmanın mücadelesini verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini söyledi.

Babacan, Türkiye'nin son günlerde çok sıkıntılı günler yaşadığını iddia ederek, ülkede geçim sıkıntısının büyük olduğunu savundu.

Yerel seçimlere gittiklerini belirten Babacan, "Yerel seçimler vesilesiyle birçok siyasi parti apar topar seçim beyannamesi açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerinin geleceği beş yıl önceden belli. Anayasanın gereği zaten. Tarih ve takvim belli. Biz tam iki sene önce yerel yönetimler ve şehircilikle alakalı eylem planımızı açıkladık. Biz belediyeciliği temiz ve şeffaf yaparız." diye konuştu.