Ali Babacan: Seçime kendi adımız ve logomuzla girme kararı aldık - Son Dakika

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecini başlattığını savunarak, "Biz seçimlere hazırız. DEVA Partisi hazır. ve biz kazanacağız. Kendisi gerilimi istediği kadar artırmaya çalışsın. Her seçim döneminde gererek, kutuplaştırarak seçim almaya çalışıyor. Biz bu seçim dönemini nefrete ve öfkeye teslim etmeyeceğiz. Huzur kazanacak. Aklına ne geliyorsa tek imzayla yapıversin. Bu otoriter rejimi değiştireceğiz. Ülkemiz derin bir nefes alacak" dedi.

'SEÇİME KENDİ ADIMIZLA GİRECEĞİZ'Babacan, seçimlerde kendilerine güvenlerinin tam olduğuna vurgu yaparak, "Neymiş efendim; yeni kurulan partilerin işleri zorlaşmış, kendi logolarıyla seçime giremeyeceklermiş, ittifak içinde olmak da anlamını yitirmiş. Siz bu rüyaları görmeye devam edin. Daha çok rüya göreceksiniz. Kardeşim, bizim kendimize güvenimiz tam. Milletimizin de bize güveni tam. İlan ediyorum, duymayan kalmasın. Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun. Daha önce söyledim, tekrar söylüyorum; Türkiye 1'den büyüktür. Türkiye kazanacaktır. Hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza saklamayın. DEVA damlalarının oluşturacağı seli hiçbir baraj durduramaz. Barajları yıkıp geçeceğiz" diye konuştu.'A PLANIMIZ ORTAK ADAY'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Babacan, 6'lı masadaki iş birliği, seçim iş birliğinin devam edip etmediğine ilişkin soru üzerine, "Biz 6'lı masayla ilgili bugüne kadar verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Ortak çalışma alanı olarak belirlediğimiz alanlarda yoğun bir şekilde katkı vermeye devam edeceğiz. O masadaki siyasi partilerin her biriyle iş birliği alanlarını da genişletme konusunda tam bir irademiz var. Geçen pazar günü yaptığımız toplantıdan sonra ortak açıklama yaptık. Orada da 6 partinin ortak cumhurbaşkanı adayının niteliklerini tarif ettik. Partilerin ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarması seçimlerde başarı sağlamak için çok önemli bir yöntem olacak. Birinci tercihimiz budur. Olur da 6'lı masada ortak aday konusunda mutabakat sağlanamaz, o zaman farklı seçeneklere bakılır. A planımız; söz verdiğimiz gibi 6'lı masada bir ortak aday oluşturup bir isim üzerinde ortak adayla seçimlere gitmek" ifadelerini kullandı.