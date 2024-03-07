DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Zonguldak\'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi

Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Babacan, Zonguldak'ta maden ocağında çalışırken hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Babacan, iyi tedbirler alındığında, denetim tarafsız, bağımsız ve düzgün olduğunda maden kazaları sayısının azaldığını, dünyada bu konuda iyi ülkelerin de büyük sıkıntı yaşayan ülkelerin de olduğunu söyleyerek, "Şunu görüyoruz ki demokrasisi ileri olan, hukukta ve adalette ileri olan ülkelerde maden kazaları çok çok az yaşanıyor. Madende kaybedilen insanların sayısı çok çok az oluyor." dedi.

Kazalardan ve afetlerden önce tedbirleri almanın önemine işaret eden Babacan, "Deprem olduktan sonra, can kayıplarından sonra, deprem tedbiri almak işe yaramıyor. Dolayısıyla önce tedbir almak ve arkasından bağımsız, tarafsız denetim. Bunun yolu buradan geçiyor." diye konuştu.

Ali Babacan, hükümetin ekonomi ve dış politikasına yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Yerel seçimlerin yaklaştığını anımsatan Babacan, "İktidarın da maalesef muhalefetin de bu ülkeye bir katkı sunma hevesleri yok, arzusu da yok. İktidarı da gördük, muhalefetin bir kısmını da gördük." ifadesini kullandı.

Babacan, yerel yönetimlere çok büyük işler düştüğünü vurgulayarak, sorunları çözme vaadinde bulundu.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Babacan, daha sonra kent merkezinde seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.