Ali Tombaş, ilk kez oy kullanacak gençlerle buluştu
İSTANBUL - Sultanbeyli'de ilk kez oy kullanacak gençlerle program düzenlendi. Gençlerin ilgiyle takip ettiği programa Cumhur İttifakı AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, Başarılı Gazeteci Fulya Öztürk ve TV Programcısı, Yazar Türker Akıncı katıldı.
31 Mart yerel seçimine günler kaldı. Sultanbeyli'de Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, yoğun olarak sürdürdüğü seçim çalışmalarıyla ön plana çıkıyor. Her fırsatta gençlere yönelik çalışmalara özellikle vurgu yapan Başkan Adayı Tombaş, onları merkeze alan projeleri hızla hayata geçireceğini belirtiyor.
Sultanbeyli'de ilk kez oy kullanacak gençler, Gençlik Buluşması'nda bir araya geldi. Program; Cumhur İttifakı AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, çeşitli toplumsal olaylarda sahada görev yapan Başarılı Gazeteci Fulya Öztürk ve TV Programcısı-Yazar Türker Akıncı'nın katılımlarıyla gerçekleşti. Sultanbeyli Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda gündeme ve yaklaşan yerel seçimlere dair değerlendirmelerde bulunuldu. Gazeteci Fulya Öztürk ve Türker Akıncı; tecrübelerini paylaştı, gençlerin sorularını içtenlikle cevapladı.
Gençlerin tercihi 'Gerçek Belediyecilik'
Programa katılan gençler, ilk oylarını gençleri düşünen ve gerçek belediyecilik vizyonuna sahip AK Parti'den yana kullanacaklarını ifade etti. Sultanbeyli'nin Yüz Akı Projelerinin kendilerini heyecanlandırdığını belirten gençler, Sultanbeyli'de Ali Tombaş'ı, İstanbul'da ise Murat Kurum'u desteklediklerini söyledi.
Programa katılan Cumhur İttifakı AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, "Bugün burada, yarınlarımızın güvencesi gençlerimizle bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Programımıza katılımları için gençlerimize, gazeteci Fulya Öztürk'e ve TV Programcısı Türker Akıncı'ya teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı şehirlerini, inşallah gençlerimizle inşa edeceğiz. Sultanbeyli'mizin Yüz Akı Projelerini hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz. 31 Mart'ta Sultanbeyli'nin Cumhur İttifakı Ak Parti İBB Başkan Adayımız Murat Kurum'a destekleriyle kadim İstanbul'umuz yeniden gerçek belediyecilik ile buluşacak. İlçemize Türkiye Yüzyılı'na yakışan 100 projemizi hızla kazandıracağız." şeklinde konuştu.
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