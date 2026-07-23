Ali Zeydi'nin İran Ziyareti - Son Dakika
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Ali Zeydi'nin İran Ziyareti

23.07.2026 17:45
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Irak Başbakanı Zeydi, İran'a ilk ziyaretinde iki ülke arasındaki güvenlik ve iş birliğini vurguladı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, resmi temaslarda bulunmak üzere göreve gelmesinin ardından İran'a ilk ziyareti gerçekleştirdi. Zeydi, "Irak ve İran'ın güvenliği ortaktır" dedi.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a geldi. Göreve gelmesinin ardından İran'a ilk ziyareti düzenleyen Zeydi, başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından resmi törenle karşılandı. Törende, iki ülkenin milli marşları çalınırken, Zeydi tören kıtasını selamladı. Zeydi ve Pezeşkiyan daha sonra görüşme gerçekleştirdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, Irak-İran Ortak Ekonomik Komitesi'nin çalışma mekanizması ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede konuşan Zeydi, ziyaretinin iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri daha da güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, Irak ile İran'ın din, tarih, kültür ve coğrafya bakımından güçlü bağlara sahip olduğunu söyledi. İki ülke arasında ortak yatırımların artırılması çağrısında bulunan Zeydi, enerji, ekonomi ve diğer alanlarda iş birliğinin genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

"Irak toprakları İran'a karşı kullanılmayacak"

Güvenlik konusuna da değinen Zeydi, Irak'ın komşularının güvenliğine önem verdiğini vurgulayarak, "Irak ve İran'ın güvenliği ortaktır. Irak topraklarından İran'a yönelik herhangi bir tehdidin oluşmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Zeydi ayrıca, Irak'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelede İran'ın verdiği desteği de unutmadıklarını belirterek, Tahran yönetiminin o dönemdeki tutumunu takdir ettiklerini söyledi.

"Güvenlik kalkınmayı destekliyor

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise, Irak halkına, İran'ın hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney'in cenaze törenlerine gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkürlerini iletti. İki ülke arasındaki ortak tarihi ve kültürel bağlara dikkat çeke Pezeşkiyan, güvenlik ve istikrarın ekonomik kalkınmanın temel şartı olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca, Irak ile birçok alanda ortak yatırım fırsatlarının bulunduğunu ve bu iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Zeydi İran'daki temaslarının ardından Türkiye'yi ziyaret edecek.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, Ekonomi, İran, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Zeydi'nin İran Ziyareti - Son Dakika

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