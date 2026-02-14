Aliyev: Azerbaycan\'ın Stratejik Avantajları

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Münih Güvenlik Konferansı'nda Azerbaycan'lı televizyon kanallarına verdiği röportajda, "Bizim birçok avantajımız var, coğrafi konumumuz, hem Batı'da hem Doğu'da komşularla yakın ilişkilerimiz, elektrik enerjisi fazlamız, yetişmiş insan kaynağımız ve diğer pek çok üstünlüğümüz. Bu nedenle bugün Azerbaycan hem Doğu'da hem Batı'da ihtiyaç duyulan bir ülkedir." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentindeki temaslarına devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev Münih'de, Azerbaycan'lı televizyon kanallarına açıklamalarda bulundu.

Münih Güvenlik Konferansı'nda Azerbaycan'ın mesajının ne olacağına ilişkin soruyu cevaplayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Her zaman olduğu gibi, mesajımız iş birliğine ve barışa yöneliktir. İlk kez bu etkinlikte artık barışı elde etmiş bir devlet başkanı olarak katılıyorum. Elbette bu mesele burada muhtemelen gündemde olacaktır. Bu nedenle mesajlarımız her zaman olduğu gibi çok açık ve nettir. İş birliği, barış, ortaklık. Doğal olarak Azerbaycan'ın güvenlik alanında artan rolü, imkanlarımız, aynı zamanda ekonomik gelişim, enerji güvenliği, ulaştırma, bağlantılar, yapay zeka - yani tüm bu konular bugün dünyanın temel gündemini oluşturmaktadır. Bu nedenle Azerbaycan da bu alanlarda geri kalmamaktadır." dedi.

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında zaten barış sağlanmıştır"

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması bekleniyor mu sorusunu yanıtlayan Aliyev, "Bildiğiniz gibi bu, bizden kaynaklanan bir mesele değildir. Bizim tutumumuz uzun yıllar boyunca Ermenistan tarafına iletilmiştir. Ermenistan Anayasası'nda gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Bu değişiklikler yapıldığı günün ertesi günü biz barış anlaşmasını imzalayabiliriz. Ancak buna rağmen ben düşünüyorum ki, Azerbaycan ile Ermenistan arasında zaten barış sağlanmıştır. Washington Zirve Görüşü'ndeki mutabakatlar, imzalanmış ortak bildiri ve barış anlaşmasının paraflanması fiili barış demektir. Bunun resmi yönü Ermenistan'a bağlıdır. Anayasada değişiklik ne kadar çabuk yapılır ve Azerbaycan'a yönelik toprak iddiası oradan çıkarılırsa, barış anlaşması da o kadar hızlı imzalanacaktır." diye konuştu.

"Yeni dünya düzeni güçlü olan haklıdır anlamına gelmemelidir"

Daha öncede genel olarak uluslararası hukukun artık güvenilir olmadığını söylediğini hatırlatan Aliyev, "Birçok ülke ona artık itibar etmiyordu. Sadece uluslararası hukuka dayanmak sorununuzu çözmeyecektir. Azerbaycan'ın örneği bunu açıkça göstermektedir. Dolayısıyla yeni dünya düzeninin ya da hükümetler arası ilişkilerde yeni bir sistemin ortaya çıkması elbette bir hazırlık sürecindeydi. Mesele, ilk adımı atma sorumluluğunu kimin üstleneceği idi. Büyük bir geleceği olduğuna inandığım kuruluş Barış Konseyi'nin oluşturulması girişimini ortaya koyarak ABD Başkanı Donald Trump büyük bir iş yapmıştır. Elbette her şey gündeme bağlı olacaktır. Herkes zirvenin gündeminin ne olacağını ve sonuçlarının ne olacağını merak etmektedir. Ancak artık daha fazla ülke hükümetler arası ilişkilere, güvenliğe ve uluslararası kurumların faaliyetlerine yönelik yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini anlamaktadır. Uluslararası meselelere geldiğimizde Birleşmiş Milletler'in (BM) tamamen felç olmuş durumda olduğunu görüyoruz. Herhangi bir mesele üzerinde etkili olamayacaktır. Alternatif de yoktur. Umuyoruz ki ortak çalışmalar sırasında daha fazla sağduyu göreceğiz. Çünkü yeni dünya düzeni güçlü olan haklıdır anlamına gelmemelidir. Yeni dünya düzeni, medeni dünyanın ilişkileri ve uluslararası düzenin yeni mekanizmaları demektir." dedi.

Azerbaycan'ın, Avrupa ile Asya arasındaki ulaştırma koridorlarının oluşturulmasında rolünü nasıl görüyor sorusunu cevaplayan Aliyev, "Biz uzun süredir koridorların oluşturulmasının öncüsüyüz enerji koridorlarıyla başlayarak, ulaştırma koridorlarıyla devam ederek ve artık elektrik ile fiber-optik koridorlarını da kapsayacak şekilde. Ülkemizin potansiyeli güçlendikçe ve uluslararası bağlantılar geliştikçe, mevcut bağlantı konseptine yeni unsurlar ekliyoruz. Petrol ve gaz boru hatlarını artık gerçekleşmiş bir olgu olarak kabul edebiliriz, her ne kadar gaz nakil altyapımızın genişletilmesine ihtiyaç olsa da. Demiryolu bağlantılarıyla ilgili meselelerin kısmen çözüldüğünü ve Azerbaycan'ın ne transit taşımacılıkta ne de kendi ürünlerinin ihracatında ciddi zorluklarla karşılaşmadığını göz önünde bulundurursak ki Zengezur koridoru buna ek katkı sağlayacaktır bugün elektrik kabloları, fiber-optik kablolar, veri merkezleri ve yapay zeka faaliyetleri sonucunda bilginin iletimi ve transitine ilişkin konular üzerinde somut şekilde çalışıyoruz. Bizim birçok avantajımız var, coğrafi konumumuz, hem Batı'da hem Doğu'da komşularla yakın ilişkilerimiz, elektrik enerjisi fazlamız, yetişmiş insan kaynağımız ve diğer pek çok üstünlüğümüz. Bu nedenle bugün Azerbaycan hem Doğu'da hem Batı'da ihtiyaç duyulan bir ülkedir. Azerbaycan'ın kendi güvenliğini ve egemenliğini kendi gücüyle sağlaması dikkate alındığında, ülkemizin uluslararası itibarı daha da artmıştır. Bu nedenle koridorlardan söz ederken meseleye daha geniş bakmalıyız yalnızca demiryolu ve karayolu değil, bağlantıyı sağlayan ve modern dünyanın gereksinimlerine cevap veren tüm alanlar göz önüne alınmalıdır." dedi. - MÜNİH