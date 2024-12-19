Aliyev'den D-8 Üyelik Teşekkürü

Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın D-8'e üyeliğine destek veren ülkelere teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'nde Azerbaycan'ın D-8'e üyeliğine destek veren ülkelere teşekkür etti. Aliyev, "Bugün Kahire'de açıklanan, Azerbaycan'ın D-8'e katılımına verdikleri destek için Türkiye, Pakistan, Mısır, İran, Endonezya, Malezya, Nijerya ve Bangladeş devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür etmek istiyorum. Azerbaycan'ın adaylığının desteklenmesi, ülkelerimiz arasındaki samimi dostluk ve iş birliğinin bir sembolüdür. Türkiye'nin girişimiyle kurulan ve yaklaşık 30 yıldır aktif olan D-8, tarihinde ilk kez genişleme kararı almıştır. Bu, bizim için bir gurur kaynağıdır. Meslektaşlarıma, Azerbaycan'ın, diğer ülkelerle birlikte, teşkilatın daha da gelişmesini ve İslami dayanışmanın güçlenmesini sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacağına dair güvence veriyorum" dedi. - KAHİRE