Aliyev'den Erdoğan'a 15 Temmuz Mektubu - Son Dakika
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Aliyev'den Erdoğan'a 15 Temmuz Mektubu

15.07.2026 13:52
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Erdoğan'a mektup göndererek, darbe girişiminin bertaraf edilmesinde Türk halkının ve liderliğinin rolünü vurguladı, şehitleri andı ve kardeşlik mesajı verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla mektup gönderdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'da da anma törenleri düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla mektup gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Aliyev gönderdiği mektupta, 15 Temmuz'da vatanlarını korumak uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri derin bir saygıyla andığını ve şehit ailelerine baş sağlığı dilediğini belirtti. İlham Aliyev, "10 yıl önce kardeş Türkiye, modern tarihinin en trajik, aynı zamanda en şerefli sayfalarından birini yazdı. Devlet düzenine, anayasal düzene, milli iradeye ve demokratik temellere karşı yöneltilen hain darbe girişimi, Türkiye halkının sarsılmaz azmi, metaneti ve Vatana sonsuz bağlılığı sayesinde kararlılıkla bertaraf edildi. Binlerce insanın meydanlara akın ederek göğsünü siper etmesi, devletine, bayrağına ve milli değerlerine sahip çıkması, gerçek bir kahramanlık destanı olarak ebediyen milli hafızaya kazındı. Sizin kararlı ve ileri görüşlü liderliğiniz, halkınızın sizin etrafınızda kenetlenmesi, çağrılarınıza derhal ve tereddütsüz şekilde karşılık vermesi, o gece ülkenizi büyük felaketlerden kurtaran başlıca etkenlerden biri oldu. Sizin liderliğinizde Türkiye bu sınavdan daha da güçlenerek çıktı, milli iradesini ve devlet geleneğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da yaşananların halk ile devletin birliği karşısında hiçbir hain niyetin, hiçbir yıkıcı gücün ayakta kalamayacağını kanıtladığını belirten Aliyev, "İşte bu nedenle her yıl 15 Temmuz'da anılan 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü', halkınızın milli dayanışmasının, mücadele ruhunun, devlet geleneğinin ve özgürlük iradesinin simgesidir. Azerbaycan halkı ve devleti, aziz mirasımız olan 'Bir millet, iki devlet' ilkesini rehber edinerek, her zaman olduğu gibi o kritik anlarda da kardeş Türkiye ile dayanışma sergilemiş ve onun yanında olmuştur. Bütün bunlar, halklarımız arasındaki kardeşliğin ve birliğin ne kadar güçlü ve sarsılmaz olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Nesilden nesile miras kalan güçlü Azerbaycan-Türkiye dostluğu ve kardeşliğinin daha da pekişeceğine, stratejik müttefikliğimizin bundan sonra da ortak çabalarımızla yükselen bir ivmeyle gelişmeye ve yeni bir içerikle zenginleşmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Aziz Kardeşim, Size sağlam bir sağlık, mutluluk, yüce devlet görevinizde başarılar; kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne ise huzur, esenlik, refah ve mutluluk diliyorum" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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