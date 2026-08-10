Aliyev'den Pezeşkiyan'a teşekkür - Son Dakika
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Aliyev'den Pezeşkiyan'a teşekkür

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Azerbaycan hakkındaki nazik sözleri için sosyal medyadan teşekkür etti ve iki ülke halklarının zor zamanlarda birbirine destek olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a yönelik yaptığı paylaşımında "Azerbaycan hakkındaki nazik ve samimi sözleriniz için teşekkür ederim" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a Azerbaycan'a yönelik sözleri için teşekkür etti. Aliyev, paylaşımında "Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan hakkındaki nazik ve samimi sözleriniz için teşekkür ederim. Azerbaycan ve İran halkları zor ve sıkıntılı zamanlarda her zaman birbirlerinin yanında olmuştur. Bölgemizde yaşanan son olaylar ışığında, Azerbaycan'ın kardeş İran halkına olan desteği bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ise daha önce yaptığı açıklamasında Azerbaycan'ın İran'a güzergahlarla ilgili sorunların çözümüne yönelik desteğine değinerek "Azerbaycan, güzergahlarla ilgili sorunlar da dahil olmak üzere İran'a gerekli yardımı sağladı. Bize eşlik ettiler ve gerekli olan her konuda yardımda bulundular" demişti.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Azerbaycan, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Aliyev'den Pezeşkiyan'a teşekkür - Son Dakika

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