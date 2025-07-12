Aliyev'den Erdoğan'a PKK Dolayısıyla Tebrik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasından dolayı Türk halkını tebrik etti. Aliyev, bu gelişmenin Erdoğan liderliğinde yürütülen kararlı politikanın bir zaferi olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Telefon görüşmesinde Aliyev, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakması dolayısıyla kardeş Türk halkını tebrik etti. Aliyev, bu gelişmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen kararlı politikanın, güçlü liderliğin, sarsılmaz iradenin, milli birlik ve dayanışmanın parlak bir zaferi olduğunu vurguladı. Aliyev, "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşma yolunda atılan bu adımı bölgede barış ve istikrara hizmet eden önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdiğini belirtti. Aliyev, alınan kararın tam olarak uygulanmasında Türkiye'ye ve Türk halkına başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gösterilen destek ve ilgi için Aliyev'e teşekkür ederek, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tüm alanlarda başarıyla geliştiğini vurguladı.

Erdoğan ve Aliyev görüşmede ayrıca, Azerbaycan-Türkiye stratejik müttefikliğinin geleceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. - BAKÜ