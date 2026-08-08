Aliyev ve Paşinyan'dan Barış Anlaşması Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aliyev ve Paşinyan'dan Barış Anlaşması Görüşmesi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliyev ve Paşinyan, Barış Anlaşması yıl dönümünde telefonla görüştü, ekonomik ilişkileri ele aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki ülke arasında paraflanan anlaşmanın yıl dönümünde telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla aradı. Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle 8 Ağustos 2025 tarihinde Washington'da gerçekleştirilen ve iki ülke arasında barışın tesis edilmesini sağlayan Barış Zirvesi'nin birinci yıl dönümü ile Barış Anlaşması metninin paraflanması vesilesiyle görüş alışverişinde bulunuldu. İki lider, barış sürecinin ilerletilmesinde Trump'ın ve ABD hükümetinin oynadığı önemli rolü dile getirirken, aynı zamanda geçtiğimiz yıl boyunca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde kaydedilen ilerlemeye değindi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinin, barışın getirdiği faydaların somut bir tezahürü olduğu ifade edildi. Bu kapsamda Azerbaycan petrol ürünlerinin Ermenistan'a ihracatı ile transit yüklerin Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a ve diğer istikametlere taşınması konuları da ele alındı.

Aliyev ve Paşinyan aynı zamanda Washington'da varılan anlaşmalara uygun olarak Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası'nın (Zengezur Koridoru) uygulanmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Liderler barış sürecinin ilerletilmesi ve bölgede kalıcı barışın, istikrarın, ayrıca bağlantıların ve ekonomik iş birliğinin sağlanması yönündeki çabaların sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Aliyev ve Paşinyan'dan Barış Anlaşması Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını İslam aleminin en kutsal mabedinde kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını İslam aleminin en kutsal mabedinde kıldı
Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi
Eskişehir’de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım
Hür Ağbaba’nın para trafiği MASAK raporunda Ağabey Veli Ağbaba’ya gönderilen miktar dudak uçuklattı Hür Ağbaba'nın para trafiği MASAK raporunda! Ağabey Veli Ağbaba'ya gönderilen miktar dudak uçuklattı

17:06
Avrupa’dan talipleri vardı Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
16:51
İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek Esenyurt’ta
İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek Esenyurt'ta
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:56
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 20:34:20. #7.13#
SON DAKİKA: Aliyev ve Paşinyan'dan Barış Anlaşması Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.