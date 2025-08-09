Aliyev ve Trump, Üçlü Görüşme Öncesi Bir Araya Geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği üçlü görüşme öncesinde Trump ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyarette bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Aliyev, Trump ve Paşinyan ile gerçekleştireceği üçlü görüşme öncesinde, ABD Başkanı Trump ile başkent Washington'daki Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump'ın, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle birlikte barış sürecini ilerletmek için iş birliği planları ve ABD-Azerbaycan ilişkilerinde karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular hakkında kapsamlı görüşmeler gerçekleştirmesi ve liderlerin görüşmesi sonrasında Oval Ofis'te basın mensuplarına sonuçlara ilişkin resmi açıklamalar gerçekleştirmesi bekleniyor. - WASHINGTON