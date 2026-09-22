Alkayış, Adıyaman'daki yan yolların ihalesinin 24 Eylül 2026'da yapılacağını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkayış, Adıyaman'daki yan yolların ihalesinin 24 Eylül 2026'da yapılacağını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alkayış, Adıyaman\'daki yan yolların ihalesinin 24 Eylül 2026\'da yapılacağını duyurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Atatürk Bulvarı'ndaki 12 kilometrelik yan yolların yenilenmesi için yapım ihalesinin 24 Eylül 2026'da yapılacağını açıkladı. Deprem sonrası artan ulaşım yükü ve ağır taşıt trafiğiyle yıpranan yollar güvenli ve konforlu hale getirilecek.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Atatürk Bulvarı Şehir Geçişinde bulunan 12 kilometrelik yan yolların yenilenmesi için yapım ihalesinin 24 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'ın ulaşım altyapısına yönelik yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Alkayış, Milletvekili İshak Şan ile birlikte geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettiklerini ve kentte devam eden ve planlanan ulaşım yatırımlarını görüştüklerini belirtti.

Görüşmede özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından artan ulaşım yükü ve ağır taşıt trafiği nedeniyle yıpranan Atatürk Bulvarı yan yollarının yenilenmesi talebini Bakan Uraloğlu'na ilettiklerini ifade eden Alkayış, yatırımın ihale tarihinin belli olduğunu duyurdu.

Milletvekili Alkayış, "Adıyaman'ımızın ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Milletvekilimiz İshak Şan ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek şehrimizin ulaşım yatırımlarını kapsamlı şekilde istişare ettik.

Bugün geldiğimiz noktada bu önemli yatırımın ihale tarihini hemşehrilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Atatürk Bulvarı'ndaki 12 kilometrelik yan yollarımızın yapım ihalesi 24 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrasında artan ulaşım yükü ve ağır taşıt trafiğinin yollar üzerinde oluşturduğu yıpranmaya dikkat çeken Alkayış, yapılacak çalışmalarla yolların daha güvenli, düzenli ve konforlu hale getirileceğini söyledi.

Alkayış, Adıyaman'ın ihtiyaçlarını ilgili bakanlıklarla birlikte takip etmeye ve yatırımların hayata geçirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, yatırımın kent ve vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA
Atatürk BulvarıMustafa AlkayışYerel HaberlerMilletvekiliAdıyamanPolitikaGüncelUlaşımDepremEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
13:23
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat e-Devlet’te bu kodu olanlar öncelikli
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli
13:22
Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti İşte yerleştiği ülke
Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti! İşte yerleştiği ülke
13:09
Arda Güler yine gönülleri fethetti Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
12:36
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 13:32:42. #7.13#
SON DAKİKA: Alkayış, Adıyaman'daki yan yolların ihalesinin 24 Eylül 2026'da yapılacağını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement