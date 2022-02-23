Alman Dışişleri Bakanı Baerbock: "Putin, Batı'ya yalan söyledi" - Son Dakika
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Alman Dışişleri Bakanı Baerbock: "Putin, Batı'ya yalan söyledi"

23.02.2022 19:59
Alman Dışişleri Bakanı Baerbock: "Putin, Batı'ya yalan söyledi"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Batı'ya yalan söylemekle suçlayarak, "Bir hafta önce 'A' dediysen ve şimdi tersini yaptıysan, doğruyu söylemedin ya da yalan söyledin demektir" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Batı'ya yalan söylemekle suçlayarak, "Bir hafta önce 'A' dediysen ve şimdi tersini yaptıysan, doğruyu söylemedin ya da yalan söyledin demektir" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Batı'ya yalan söylemekle suçlayarak, "Bir hafta önce 'A' dediysen ve şimdi tersini yaptıysan, doğruyu söylemedin ya da yalan söyledin demektir" ifadelerini kullanarak, "Demokratik, egemen ve özgür bir Ukrayna için doğacak ekonomik sonuçları kabul ediyoruz" dedi. Baerbock, "Putin, Minsk anlaşmasını parçaladığına göre, Rusya krizinden sonra dünya farklı olacak. Uluslararası toplum, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal etmesini kabul etmeyecektir" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, çatışmanın her iki taraftaki siviller için sonuçlarına kayıtsız kalmakla suçlayan Baerbock, "Onların dramatik durumuna gözlerimizi kapatamayız" dedi.

Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ile olan ihtilafta daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduğunu dile getiren Baerbock, saldırılara rağmen iletişim kanallarını da kapatmamaya çalıştıklarını aktardı. "En kötü krizde bile diyalog için pencereyi açık tutmalısınız" diyen Baerbock, "Savaşı önlemek istiyoruz. Gerginlik adımlarını geri çekmek artık Rusya'nın elinde" dedi. - KÖLN

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock: Putin, Batı'ya yalan söyledi
Alman Dışişleri Bakanı Baerbock: Putin, Batı'ya yalan söyledi

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Rusya Devlet Başkanı, Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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