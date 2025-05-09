Almanya Başbakanı Merz: "Türkiye bizim için son derece önemli bir NATO ortağıdır. Türkiye-NATO ilişkilerini sürdürmek ve daha da genişletmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte kendisini ziyaret etme yönündeki davetini kabul edeceğim." - BRÜKSEL