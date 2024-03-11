Almanya Başbakanı Ramazan Ayı Hakkında Mesaj Yayınladı - Son Dakika
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Politika

Almanya Başbakanı Ramazan Ayı Hakkında Mesaj Yayınladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ramazan ayının başlaması nedeniyle sosyal medya hesabından Almanca, Türkçe ve Arapça dillerinde görüntülü mesaj yayınladı. Scholz, Ramazan ayının Müslümanlar için özel bir ay olduğunu vurgulayarak, Gazze'deki duruma da dikkat çekti ve daha uzun süreli bir ateşkes çağrısında bulundu. Ayrıca, ırkçılık ve ayrımcılık konusunda net bir duruş sergiledi ve tüm Müslümanların Almanya'ya ait olduğunu belirtti.

11.03.2024 04:56
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ramazan ayının başlaması nedeniyle, sosyal medya hesabından Almanca, Türkçe ve Arapça dillerinde görüntülü mesaj yayınladı.

Scholz, mesajında Ramazan ayının Müslümanlar için özel bir ay olduğunun altını çizdi. Ramazanı'n, Müslümanlar için içe dönmek ve tefekkür etmek için özel bir zaman dilimi olduğunu söyleyen Scholz, "Her akşam aileler oruçlarını açmak için bir araya geliyor, birçoğu da evlerini misafirlere açıyor, arkadaşlarını ve tanıdıklarını davet ediyor. Bunun barış içinde bir arada yaşama ve dayanışma için güzel bir jest olduğunu düşünüyorum ve bu iftarlardan birisine katılma fırsatım olduğunda bunun her zaman özel olduğunu hissetmişimdir" dedi.

"Ramazan ayında daha uzun süreli ateşkes olmalı"

Konuşmasında Gazze'de yaşananlara da dikkat çeken Başbakan Scolz, "Ramazan ayı aynı zamanda zor durumda olanları, savaş ve şiddeti yaşayanları hatırlama zamanıdır. Bugünlerde Müslümanlar duygu ve düşünceleri ile özellikle yakın doğudaki, kadın, erkek, çocuklarla birlikte. Birçoğunun orada endişe ettiği arkadaşları ve aileleri var. Duyulan üzüntüde yalnız değilsiniz. Almanya'daki pek çok kişi de öldürülen ve kaçırılan İsrailliler ve Gazze'de masumca öldürülenlerin, yaralıların ve acı çekenlerin akıbeti konusunda derin endişe duyuyor ve acılarını paylaşıyor. Bu acıları ben de paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Scholz, Gazze'de barış yolunda atılacak önemli adımlardan birisinin, Ramazan ayında daha uzun süreli bir ateşkes olacağını dile getirdi. İsrail'in uluslararası hukuk kurallarına uymak ve sivilleri korumak zorunda olduğunu vurguladı. Almanya'nın, Gazze Şeridi'ne gıda, ilaç ve diğer yardım malzemelerini göndererek yardım sağladığını hatırlatan Olaf Scholz, "ABD'den sonra dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla yardım yapıyoruz. İsraillilerin ve Filistinlilerin büyük çoğunluğunun aynı şeyi istediğinden eminim. Barış istiyorlar. Bu yönde atılacak adımlardan biri, tercihen Ramazan ayında daha uzun süreli bir ateşkes olacaktır. Böyle bir ateşkes Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşmasını sağlayacaktır. ABD Başkanı Joe Biden, ben ve diğer pek çok kişi bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"Tüm Müslümanlar Almanya'ya aittir"

Aşırı sağcı AfD Partisinin, ülkedeki yabancıları sınır dışı etme planları ile ilgili sürekli sorular aldığını belirten Scholz ülkedeki ırkçılık ve ayrımcılık hakkında şu ifadelere yer verdi, "Ramazan ayının başlangıcında düşüncelerim, aynı zamanda dayanışma konusunda endişe duyan Almanya'daki Müslümanlarla birlikte. Aşırı sağcıların ırkçı sınır dışı etme planlarına ilişkin haberlerin ardından, gelecekle ilgili endişeli sorular duymaya devam ediyorum. Bu iç karartıcı bir durum. Çünkü bu soruları soranlar bizim iş arkadaşlarımız, okul ve spor kulübünden bizim arkadaşlarımız ve bizim komşularımız. Bence buna cevabımız çok net olmalı. Ülke olarak bölünmeye izin vermeyeceğiz. Tüm vatandaşlarımız, göç geçmişi olsun ya da olmasın Almanya'ya aittir. Müslümanlar da tıpkı Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer din ve dünya görüşüne mensup olanlar gibi Almanya'ya aittir"

Mesajına, nefret dolu, ayrımcı yorumların geleceğini bildiğini söyleyen Almanya Başbakanı konuşmasını, "Bunun bizi yıldırmasına izin vermeyelim. Sanal ortamda çıkan seslerin bizi aldatmasına izin vermeyelim. Biz çoğunluğuz, biz daha fazlayız, biz hep birlikte dünyaya daha açık, daha hoşgörülü ve demokratik bir ülkeyi ifade ediyoruz. Bilhassa şimdi ramazan başlangıcında" sözleriyle bitirdi. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Almanya Başbakanı Ramazan Ayı Hakkında Mesaj Yayınladı - Son Dakika

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