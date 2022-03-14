Almanya Başbakanı Scholz, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz, Anıtkabir'i ziyaret etti

14.03.2022 16:26

Almanya Başbakanı Scholz, Anıtkabir'i ziyaret etti Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi.

Almanya Başbakanı Scholz, Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi. Görüşme öncesinde Scholz, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Almanya Başbakanı Scholz, resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'na inmesinin ardından Scholz, Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Scholz, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Scholz, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Çağdaş Türkiye'nin kurucusu ve Avrupalı büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'e en derin saygılarımla. Şimdiki gibi zor zamanlarda Almanya ve Türkiye milletleri arasındaki çok yönlü bağlar özel bir öneme haizdir."

Almanya Başbakanı Scholz, Anıtkabir'i ziyaret etti
Almanya Başbakanı Scholz, Anıtkabir'i ziyaret etti
Almanya Başbakanı Scholz, Anıtkabir'i ziyaret etti

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Olaf Scholz, Anıtkabir, Türkiye, Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya Başbakanı Scholz, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika


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