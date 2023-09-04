Almanya Başbakanı Scholz, düşmesinin ardından yaralı yüzünü paylaştı - Son Dakika

Almanya Başbakanı Scholz, düşmesinin ardından yaralı yüzünü paylaştı

Almanya Başbakanı Scholz, düşmesinin ardından yaralı yüzünü paylaştı
Son Güncelleme: 04.09.2023 13:12

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koşu yaparken düşmesi sonucu yüzünde yaralar oluştuğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Scholz'un sağlık durumunun iyi olduğu ve normal programına devam edeceği belirtildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koşu yaparken düşmesinin ardından yüzünün yaralı olduğu fotoğrafı paylaştı.

Scholz'un X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sağ gözünün üzerinde göz kapama bandının ve yüzünde yara izlerinin olduğu görülüyor.

Başbakan Scholz, "Yorumları görmek için sabırsızlanıyorum. İyi dilekleriniz için teşekkürler ancak olduğundan daha kötü görünüyor." ifadelerini kullandı.

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit ise Berlin'de yaptığı açıklamada Scholz'un sağlığının gayet iyi olduğunu ve normal programına devam edeceğini kaydetti.

Scholz, cumartesi koşu yaparken düşerek yaralanmış, yüzünde darbeye bağlı ezilme olduğu açıklanmıştı.

Öte yandan, bugün Başbakanlık'taki makamına gelen Scholz, yarın Münih Uluslararası Otomobil Fuarı'na (IAA) katılacak.

Scholz, Hindistan'da 8 Eylül'deki G20 Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce 6 Eylül'de bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis'te konuşma yapacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Scholz, düşmesinin ardından yaralı yüzünü paylaştı - Son Dakika
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