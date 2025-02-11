Almanya Başbakanı Scholz\'tan ABD\'ye Yanıt: AB Karşılık Verecek

Politika

ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, "ABD bize seçenek bırakmazsa, AB karşılık verecek" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Almanya'nın Avrupa'da en büyük ihracat ülkesi olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD gümrük vergilerine karşı önlem alacağını söyledi. Scholz, "ABD bize başka seçenek bırakmazsa, AB hep birlikte karşılık verecek. Dünyanın en büyük pazarı olarak 450 milyon nüfusuyla bunu yapabilecek güce sahibiz" dedi.

Scholz, bir ticaret savaşı olmasa bile ABD, Çin ve dünyanın diğer gelişmekte olan bölgelerinden gelen zorlu rekabetin Alman ekonomisini baskı altında tutmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Buna yanıt dünkü reçetelerle olmaz" diye konuştu.