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Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak - Son Dakika

Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak

08.12.2021 11:33
Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak

Almanya'da 16 yıldır başbakanlık görevinde olan Angela Merkel dönemi resmen bitiyor. Merkel bugün Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz'a görevini devredecek.

Almanya'da 16 yıllık Başbakan Angela Merkel dönemi sona eriyor. Hıristiyan Demokrat Partili Merkel, bugün Sosyal Demokrat Partili'den Olaf Scholz'a görevini devredecek.

GÖREVİ BUGÜN DEVRALACAK

Scholz, bugün Federal Meclis'te yapılacak oylamadan sonra Almanya'nın 9'uncu başbakanı olarak göreve başlayacak. 736 sandalyeli Federal Meclis'te SPD, FDP ve Yeşiller'in 416 milletvekili olduğu için Scholz'un ilk turda parlamenterlerin yarısından fazlasının oylarıyla seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yemin töreni sonrasında Almanya'nın yeni başbakanı Scholz başbakanlığa giderek görevi Merkel'den devralacak.

Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak

KABİNEDE 8 ERKEK 8 KADIN BAKAN VAR

Olaf Scholz, kendisi hariç 16 kişilik kabinede 8 kadın ve 8 erkek bakanın görev alacağını açıkladı. Buna göre dışişleri, içişleri, savunma, eğitim, çevre, aile, ekonomik işbirliği ve kalkınma, imar ve yapı gibi bakanlıklar kadınların kontrolünde olacak.

Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak

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Son Dakika Politika Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak - Son Dakika
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