Almanya'da bir hastaneden tepki çeken 'depremzede' çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da bir hastaneden tepki çeken 'depremzede' çağrısı

24.02.2023 14:45
Almanya'da bir hastaneden tepki çeken 'depremzede' çağrısı

Almanya'daki Ulm Üniversite Hastanesi'nde yapılan yazılı bir duyuruda, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine gönderilmek üzere toplanması çağrısı tepki çekti.

Almanya'daki Ulm Üniversite Hastanesi'nde yapılan yazılı bir duyuruda, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine gönderilmek üzere toplanması çağrısı tepki çekti. Hastane yönetimi bunun resmi bir duyuru olmadığını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye için yardım kampanyalarının düzenlendiği Almanya'da bir hastanede yapılan duyuru tepkilere neden oldu.

Baden Württember eyaletindeki Ulm Üniversite Hastanesi'nden yapılan yazılı bir duyuruda, deprem bölgelerine son kullanma tarihi geçmiş veya çöpe atılacak malzeme gönderilebileceği belirtildi. Yapılan duyuru Türk vatandaşların tepkisini çekerken, hastane yönetiminden konuyla ilgili açıklama geldi.

Hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yardım kampanyasının hastane tarafından düzenlenmediği kaydedilerek, "Duyuru üniversite hastanemizin resmi bir yazısı değildir. Söz konusu metin iç yazışmalardaki bir e-postadan alınmıştır. Yanlış anlaşılmadan dolayı çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise hastanenin konuyla ilgili faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Açıklamada, "Bandajlar, mide tüpleri veya sondalar gibi şu anda son kullanma tarihi geçmiş, ancak tamamen işlevsel, yüksek kaliteli ve orijinal ambalajlı malzemeler hastane istasyonlarında toplanmaktadır. Herhangi bir ilaç içermediği açıkça belirtilen bu malzemeler, kriz bölgelerine destek amaçlı bazı inisiyatiflere devrediliyor. Son kullanma tarihi geçmemiş materyaller ve hasta bakımı için gerekli olan malzemeler ise hastane tarafından üçüncü şahıslara verilemez" ifadeleri yer aldı. - BERLİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Almanya'da bir hastaneden tepki çeken 'depremzede' çağrısı Almanya'da bir hastaneden tepki çeken 'depremzede' çağrısı Sırbistan ve Bosna Hersek'ten depremzedeler için yardım tırları gönderildi Sırbistan ve Bosna Hersek'ten depremzedeler için yardım tırları gönderildi Katar Kızılayı deprem bölgelerinin imarında rol almak istiyor Katar Kızılayı deprem bölgelerinin imarında rol almak istiyor

Türkiye, Almanya, Suriye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya'da bir hastaneden tepki çeken 'depremzede' çağrısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:49 Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali ile ilgili sözlerine AK Partili Dağ'dan tepki: Onlar ortağına çelme takma derdinde
16:35 Armağan Çağlayan "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına 1 milyon TL bağışladığı iddiasını yalanladı: İsim benzerliği
16:29 "Bikini giyerim" demişti! Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesi sonrası bomba paylaşım
15:55 Çaresizliğin fotoğrafı! Engelli anne ve oğlu, yanan evlerini gözyaşları içinde izledi
15:56 "Kendimi Türkiye'ye ait hissetmiyorum" diyen Şevval Şahin'e tepki yağıyor
15:49 Yaptığı binalardan hiçbiri yıkılmayan müteahhit yayına çıktı, her sözü ders niteliğinde
15:43 "Deprem dede" 12 yıl önce Hatay için deprem uyarısı yapmış: Gerçeği bilip korkmak yerine, tedbir almak gerekiyor
15:35 Altan Gördüm, Vahide Perçin adına sahte hesap açarak dolandırıcılık yapıldığını söyleyerek uyardı: İtibar etmeyin
15:34 Diyanet TV'de sunucu Ali Erbaş'ı överken kantarın topuzunu kaçırdı
15:29 Akıllara 2008 geldi, kıyamet koptu! Fenerbahçe-Sevilla kurasını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2023 17:07:23. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da bir hastaneden tepki çeken 'depremzede' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement