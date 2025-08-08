Almanya'da Ulusal Güvenlik Konseyi Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Almanya'da Ulusal Güvenlik Konseyi Kuruluyor

08.08.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, iç ve dış güvenlik koordinasyonunu artırmak için Ulusal Güvenlik Konseyi'ni oluşturuyor.

Almanya'da iç ve dış güvenlik sorunlarında koordinasyon ve karar alma sürecini kökten değiştirecek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kurulmasına ilişkin içtüzüğün 27 Ağustos'ta kabinede kabul edilmesi ve konseyin en geç Kasım ayında göreve başlaması planlanıyor. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte Federal Güvenlik Konseyi'nin feshedilmesi, Güvenlik Kabinesi'nin de bir geçiş toplantısından sonra varlığını sona erdirmesi bekleniyor.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin oluşumuna ilişkin yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Ulusal Güvenlik Konseyinin içtüzüğünün bakanlıklar arasında yürütülen çalışmalarla tamamlanmak üzere olduğu belirtilen haberlere göre 27 Ağustos'ta Başbakanlık yerine Savunma Bakanlığında yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında ilk somut adım atılacak. Söz konusu kabine toplantısında Ulusal Güvenlik Konseyi'nin oluşumuna ilişkin usul ve esasları içeren içtüzük kabul edilecek. Ulusal Güvenlik Konseyinin de ekim veya en geç kasım ayında resmen göreve başlaması bekleniyor.

Ulusal Güvenlik Konseyi kimlerden oluşacak?

Almancası Nationale Sicherheitsrat (NSR) olan Ulusal Güvenlik Konseyi, Başbakan Friedrich Merz başkanlığında, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, Dışişleri, İçişleri, Savunma, Adalet, Ekonomi ve Enerji, Kalkınma, Dijitalleşme Bakanlığı gibi iç ve dış politikada siyasi, ekonomik ve stratejik konularda karar verme mekanizmalarında karar verici bakanlardan oluşacak. Ancak çevresel felaketler, sağlık riskleri, ulusal veya uluslararası hayvan hastalıkları gibi durumlarda bakanlar kurulunun diğer üyeleri de Ulusal Güvenlik Konseyine çağrılacak. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde federal veya eyalet düzeyinde yetkililer, AB ve NATO'da görevli Alman bürokrat ve diplomatlar, akademisyenler ve düşünce kuruluşlarından temsilciler gerekli görülmesi halinde Ulusal Güvenlik Konseyinin toplantılarına davet edilebilecek. Başbakanlık bünyesinde kurulması ve en az 3 departmandan oluşması planlanan Ulusal Güvenlik Konseyi'nde bilgi akışlarını sağlamak ve toplantıları koordine etmek için en az 13 kişilik bir sekreterya da oluşturulacak. Konsey sekretaryası bünyesinde çok sayıda dış politika uzmanı da görev alacak. Ancak ABD'de olduğu gibi Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak adlandırılacak bir isim veya pozisyon olmayacak. Ancak Konseyin koordinatörlüğünü Merz'in Başbakanlık ekibinden Jacob Schrot yapacak.

Ulusal Güvenlik Konseyi ne yapacak?

Almanya'nın güvenlik politikalarında kökten değişim öngören Ulusal Güvenlik Konseyi, iç ve dış tehditleri değerlendirerek alınabilecek tedbirleri karara bağlayacak. Konsey stratejik güvenlik politikalarında koordinasyonu sağlayan daimi merkez haline gelecek. Başbakan'ın çağrısı üzerine düzenli olarak toplanacak konsey toplantıları gizli olacak ancak gerekli görülürse alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılacak. Küresel sorunlara ve çözüm yollarına ilişkin yeni bir Ulusal Güvenlik Stratejisi geliştirecek olan konsey, kriz durumlarında acil toplantılarla bir araya gelebilecek. Ortaya çıkan ulusal ve uluslararası sorunlar karşısında olağanüstü hal ilan etme yetkisi de Ulusal Güvenlik Konseyinde olacak. Güvenlik Konseyine ek olarak bir kriz yönetim merkezi ve bu merkezde görev yapacak yönetim ekibinin de kurulması planlanıyor.

Alman hükümetinin gelecekteki krizlere daha iyi hazırlanmak ve gerekli refleksleri gösterebilmesi için iç, dış ve güvenlik politikaları oluşturması hedefiyle kurulacak Ulusal Güvenlik Konseyi, mevcut Federal Güvenlik Konseyi ile Güvenlik Kabinesinin tek çatı altında birleşmesi anlamına geliyor.

Mevcut yapıda Federal Güvenlik Konseyi ağırlıklı olarak silah ihracatına odaklanırken, Güvenlik Konseyi ise Gazze Şeridi'ndeki insani kriz başta olmak üzere ağırlıklı olarak özel kriz durumlarında toplanıyordu.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte Federal Güvenlik Konseyi'nin feshedilmesi, Güvenlik Kabinesi'nin de bir geçiş toplantısından sonra varlığını sona erdirmesi bekleniyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya'da Ulusal Güvenlik Konseyi Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza
Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu
Galatasaray’da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor Galatasaray'da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı

14:33
Çanakkale’deki orman yangınında alevler hastaneye yaklaştı
Çanakkale'deki orman yangınında alevler hastaneye yaklaştı
14:14
Fahrettin Altun’un başkanı olduğu kurumdan İBB’ye para cezası
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
31 Tem
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
19:46
Fenerbahçe’den 6 milyar TL’lik başvuru
Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik başvuru
19:39
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi
Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
18:50
Menajeri, Barış Alper’i isteyen dünya devini açıkladı
Menajeri, Barış Alper'i isteyen dünya devini açıkladı
18:39
Bir zamanlar Süper Lig’i sallıyordu Mustafa Pektemek’in yeni takımı şaşırttı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallıyordu! Mustafa Pektemek'in yeni takımı şaşırttı
18:33
Ozan Tufan’ın transferi iptal oldu
Ozan Tufan'ın transferi iptal oldu
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
18:08
Yeni ’Arda Güler’ deniyordu Fenerbahçe’den ayrılıp Kocaeli’ne imza attı
Yeni 'Arda Güler' deniyordu! Fenerbahçe'den ayrılıp Kocaeli'ne imza attı
18:05
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 15:02:30. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Ulusal Güvenlik Konseyi Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.