Almanya'daki Saldırıda 2 Türk Yaralandı - Son Dakika
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Politika

Almanya'daki Saldırıda 2 Türk Yaralandı

Magdeburg'daki Noel pazarında gerçekleşen saldırıda yaralanan 2 Türk vatandaşının durumu iyi.

21.12.2024 11:18
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Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırıda yaralanan 2 Türk vatandaşının hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarını hedef alan saldırıda 2 Türk vatandaşının yaralandığını belirtti.

Destek Merkezinin konuya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında dün yaşanan elim saldırıda, iki vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın hastanede tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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