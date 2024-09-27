Almanya'daki Türklerin Geri Dönüşü Yanlış Haberdir

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Ömer Keçeli, "Alman basınında yer alan, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ömer Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alman basınında yer alan, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin haberlerin doğru olmadığını duyurdu. Sözcü Keçeli paylaşımında, "Alman basınında yer alan, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York'ta yapılan görüşmede bu konu gündeme gelmemiştir" dedi.