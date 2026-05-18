Almanya'dan BAE'ye Yapılan İHA Saldırısına Sert Tepki
Almanya'dan BAE'ye Yapılan İHA Saldırısına Sert Tepki

18.05.2026 14:08
Almanya Başbakanı Merz, BAE'deki nükleer tesislere yönelik saldırıları kınadı, İran'a çağrı yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirliklerindeki Barakah Nükleer Enerji Santraline yönelik saldırıya tepki gösterdi. Başbakan Merz, "İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ortaklarımıza yönelik tekrarlanan hava saldırılarını sert bir şekilde kınıyoruz. Nükleer tesislere yönelik saldırılar bölgedeki tüm insanların güvenliği için bir tehdittir. Daha fazla şiddet sarmalına izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı. Merz, İran'ın ABD ile müzakerelere başlaması, komşularını tehdit etmeyi sonlandırması ve Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir kısıtlama olmadan açılması yönündeki çağrısını da yineledi.

BAE'deki Barakah Nükleer Enerji Santraline saldırı yapılmıştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Emirliğine bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıkmıştı. Abu Dabi Basın Ofisinden dün yapılan açıklamada yangının bir İHA saldırısından kaynaklandığı bildirilmiş ancak bunun hangi ülke veya kişiler tarafından yapıldığına ilişkin bir bilgi paylaşılmamıştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Enerji, Dünya, Son Dakika

