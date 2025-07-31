Almanya'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Almanya'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu

Almanya\'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu
31.07.2025 16:01
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Dışişleri Bakanı Wadephul, Filistin Devleti'nin tanınma sürecinin başlaması gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin Filistin sorununda müzakere yoluyla iki devletli çözümün tek yol olduğuna inandığını belirterek, "Almanya için Filistin Devleti'nin tanınması, sürecin daha çok sonunda yer almaktadır. Ancak böyle bir süreç hemen başlamalıdır" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail ve Filistin topraklarına gerçekleştireceği ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu. Wadephul yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki ölüm ve acının akıl almaz boyutlara ulaştığını söyledi. ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) konferansının İsrail'in azınlıkta kaldığını gösterdiğine dikkat çeken Wadephul, giderek daha fazla Avrupa ülkesinin önceden müzakere süreci olmaksızın Filistin'i devlet olarak tanımaya hazır olduğuna işaret etti. Wadephul, "Bölge ve Orta Doğu için barış süreci bir dönüm noktasında bulunmaktadır. İsrail'e karşı özel sorumluluğu olan Almanya, bu durumu kayıtsızca izleyemez ve izlememelidir" dedi.

"İsrail hükümetine güvenli dağıtım imkanı sağlama çağrısında bulunuyorum"

Bölgeye yapacağı ziyarette üç mesaja odaklanacağını belirten Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, "Bunlardan ilki: Almanya, Hamas'ın silahsızlandırılması, Filistin topraklarında siyasi nüfuza sahip olmaması ve aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu esirleri serbest bırakması için İsrail'in yanında olmaya devam edecektir. Hamas, bir daha asla İsrail için bir tehdit oluşturmamalıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki felaket durumuna derhal, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm getirmesi gerektiğini vurgulayan Wadephul, Almanya'nın önümüzdeki günlerde katılacağı hava köprüsüyle yardım malzemesi dağıtımının, acil ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini muhtaçlara hızlı bir şekilde ulaştırmanın bir yolu olduğunun altını çizdi. İnsani yardımların karayolu ulaştırılmasının önemine dikkat çeken Wadephul, "Bu nedenle, İsrail hükümetine, BM ve uluslararası yardım kuruluşlarına güvenli erişim ve özellikle de güvenli ve etkili dağıtım imkanı sağlama çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

"Filistin Devleti'nin tanınması süreci hemen başlamalıdır"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, "Almanya, çatışmaya sürdürülebilir bir çözüm bulmanın ve her iki taraftaki insanların barış, güvenlik ve onur içinde yaşamasını sağlamanın tek yolunun müzakereli iki devletli bir çözüm olduğuna inanıyor" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Wadephul, "Almanya için Filistin Devleti'nin tanınması, sürecin daha çok sonunda yer almaktadır. Ancak böyle bir süreç hemen başlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Wadephul, Batı Şeria'daki ilhak adımlarına atıf yaparak İsrail'in bölgedeki durumu tırmandırmaması için uyarıda bulunarak, "Almanya tek taraflı adımlara yanıt vermek zorunda kalacaktır" dedi.

Almanya medyasına göre, Dışişleri Bakanı Wadephul, İsrail'de mevkidaşı Gideon Saar, Başbakan Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşecek. Wadephul, Batı Şeria ve Ramallah'ta ise Filistin Yönetimi yetkilileriyle bir araya gelecek. - BERLİN

Kaynak: İHA

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