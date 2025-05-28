Almanya\'dan Ukrayna\'ya Füze Yardımı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın saldırılarından korunması amacıyla Ukrayna'nın uzun menzilli füzeler üretmesine yardım edeceklerini ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i ağırladı. Merz ve Zelenskiy, Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşmede Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumu, Avrupa güvenliği ve iki ülke ilişkilerini ele aldı. İki lider görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Almanya Başbakanı Merz, "Ukrayna'ya yardım edeceğiz ve bunu gerekli olduğu sürece yapacağız" diyerek sözlerine başladı. Merz, Zelenskiy ile görüşmesinde 5 maddede mutabakat sağladıklarını belirtti. Merz, yıl sonuna kadar Almanya-Ukrayna Hükümetlerarası Toplantısı'nın düzenleneceğini, iki ülkenin ekonomik alanda da daha yakın iş birliği içinde olacağını, Rusya-Ukrayna ateşkes çabalarının ilerlemesine dönük adımların artırılacağını, Almanya'nın Ukrayna'ya askeri desteği sürdürüp genişleteceğini, Ukrayna'da kalıcı barış ve Avrupa'da güvenlik konusunda ortak hareket edileceğini kaydetti.

"Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler üretiminde yardım edeceğiz"

Merz, ayrıca Ukrayna'nın herhangi bir menzil kısıtlaması olmaksızın uzun menzilli füze üretimine yardım edeceklerini ifade ederek, "Bu, Ukrayna'da uzun menzilli silahların ortak üretimine doğru atılan ilk adımdır. Bu, endüstriyel düzeyde bir iş birliği olacak" dedi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un bugün uzun menzilli füzelere ilişkin "mutabakat zaptı" imzalayacağını belirten Merz, "Herhangi bir menzil kısıtlaması olmayacak. Ukrayna, kendi toprakları dışındaki askeri hedefler dahil olmak üzere kendini tam olarak savunabilecek" şeklinde konuştu. Gazetecilerin Almanya'nın Kiev'e Taurus füzeleri verip vermeyeceği yönündeki sorusunu cevaplayan Merz, "Üretim hakkında konuşmak istiyoruz, ayrıntıları kamuoyuyla tartışmayacağız" dedi.

"Ukrayna Rusya ile teknik görüşmeler yapmaya hazır"

Almanya Başbakanı Merz ayrıca, "Kuzey Akım 2 Boru Hattının tekrar açılmaması için elimizden geleni yapacağız" dedi. Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes çabalarına değinen Merz, "Hiç kimse barışı Ukrayna'dan daha fazla isteyemez. Kiev hükümeti haftalardır acil ve koşulsuz bir ateşkese hazır. Ukrayna bir sonraki adımı atmaya ve ister Cenevre'de, Vatikan'da, ister başka bir yerde olsun Rusya ile teknik görüşmeler yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı. Merz, "Avrupalılar Ukrayna ile Rusya arasındaki teknik müzakereleri desteklemeye hazır" dedi. Merz ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırılarını da eleştirdi.

"Eğer Ukrayna NATO zirvesine katılmazsa bu, sadece Ukrayna'ya karşı bir zafer değil, NATO'ya karşı da bir zafer olacaktır"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Merz ile iki ülke arasında ortak diplomasi, ortak güvenlik, ortak projeleri ve Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes çabalarında diplomatik seçeneklerini ele aldıklarını belirtti. "Ateşkesin sağlanması için hiçbir ön koşul olmamalı" diyen Zelenskiy, Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar uygulanması çağrısını yineledi. Ukrayna'nın ateşkes görüşmelerine hazır olduğunu da tekrarlayan Zelenskiy, "Ancak Rusya müzakereleri engelliyor" diye konuştu.

Zelenskiy, "Savaşın sona ermesi için biz her türlü platforma açığız. Rusya bir kez daha 'biz bunu istemiyoruz' dememeli" dedi. Hollanda'nın Lahey kentinde 24 Haziran'da yapılacak NATO zirvesine değinen Zelenskiy, "Eğer Ukrayna NATO zirvesine katılmazsa bu, sadece Ukrayna'ya karşı bir zafer değil, NATO'ya karşı da bir zafer olacaktır. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Ukrayna'nın ortaklarına bağlı" ifadelerini kullandı. - BERLİN