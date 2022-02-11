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Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna liderlerinin danışmanları uzlaşamadı - Son Dakika

Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna liderlerinin danışmanları uzlaşamadı

11.02.2022 11:19
Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna liderlerinin danışmanları uzlaşamadı

Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna liderlerinin dış politika danışmanlarının Berlin'de Ukrayna krizine ilişkin gerçekleştirdiği görüşmede ilerleme kaydedilemedi.

Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna liderlerinin dış politika danışmanlarının Berlin'de Ukrayna krizine ilişkin gerçekleştirdiği görüşmede ilerleme kaydedilemedi.

Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik girişimler sürüyor. Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna liderlerinin dış politika danışmanları dün Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin sona erdirilmesi kapsamında Normandiya formatındaki müzakerelerin sürdürülmesi için Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Kremlin İdari İşler Başkan Yardımcısı Dmitry Kozak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un dış politika danışmanı Jens Plötner, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Danışmanı Emmanuel Bonn ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği 9 saatlik görüşme, sonuçsuz sona erdi.

"Farklılıkların üstesinden gelmek mümkün değildi"

Rusya temsilcisi Dmitry Kozak, taraflar arasından anlaşma sağlanamadığını ifade etti. Kozak, "Ne yazık ki neredeyse 9 saatlik müzakereler, belgelerde ifade edilen görünür ve somut sonuçlar olmadan sona erdi" şeklinde konuştu. Rusya ve Ukrayna tarafının anlaşmayı farklı yorumladığını söyleyen Kozak, "26 Ocak'ta Paris'teki bir önceki toplantıdan yola çıkarak müzakerelerimizin nihai açıklaması üzerinde anlaşmaya çalıştık. Normandiya formatının Minsk anlaşmalarının yorumlanmasıyla ilgili tüm farklılıkların ne pahasına olursa olsun üstesinden gelinmesi gerektiği konusunda anlaşmıştık. Ancak bugün bu farklılıkların üstesinden gelmek mümkün değildi" ifadelerini kullandı.

4 ülke liderinin politika danışmanları en son 26 Ocak'ta Paris'te bir araya gelmişti. Elysee Sarayı'ndaki görüşme 8.5 saat sürmüştü. - BERLİN

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Ukrayna, Almanya, Fransa, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna liderlerinin danışmanları uzlaşamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna liderlerinin danışmanları uzlaşamadı - Son Dakika
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