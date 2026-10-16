Almanya İçişleri Bakanlığı eski istihbaratçıların özel sektör izinlerini bilmiyor - Son Dakika
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Almanya İçişleri Bakanlığı eski istihbaratçıların özel sektör izinlerini bilmiyor

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Almanya İçişleri Bakanlığı, üst düzey istihbarat ve güvenlik görevlerinde bulunan eski memurların sayısının ve özel sektör izin kayıtlarının bilinmediğini açıkladı. Bu yanıt, eski BND Başkanı August Hanning'in tutuklandığı casusluk skandalındaki tartışmaları alevlendirdi.

Eski Dış İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning'in casusluk ve vatan hainliği soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla büyük bir casusluk skandalının patlak verdiği Almanya'da İçişleri Bakanlığı'nın üst düzey istihbarat ve güvenlik görevlerinde bulunan eski memurlarının daha sonra ne iş yaptığını bilmediği ortaya çıktı.

Almanya'da şoke eden bir güvenlik açığının daha olduğu ortaya çıktı. Alman Federal Meclisindeki (Bundestag) muhalefet partilerinden Yeşiller'in yazılı soru önergesine cevap veren İçişleri Bakanlığı, daha önce devlet memuru olarak üst düzey istihbarat ve güvenlik pozisyonlarında çalışmış, sonrasında ise özel sektörde görev almış eski memurların sayısının bilinmediğini belirtti. Bakanlık, üst düzey görev alan memurların sonrasında özel sektörde veya başka işlerde çalışmak için yaptığı izin başvurularının kaçının onaylandığının veya reddedildiğinin kaydının da olmadığını aktardı.

"Eski yüksek rütbeli yetkililer, kamu hizmetinden edindikleri bilgi, bağlantı ve erişimden defalarca faydalanıyor"

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın yazılı soru önergesine verdiği cevap, eski Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning'in tutuklanmasının ardından potansiyel olarak güvenlik açısından önemli bilgilere veya hassas bağlantılara sahip eski yetkililerin faaliyetleri hakkında başlayan tartışmaları daha da alevlendirdi.

Yeşiller Partisi'nin Alman Federal Meclisindeki iç politika sözcüsü Marcel Emmerich, "Hanning davası, federal hükümetin görünüşe göre boyutunu bile kavrayamadığı veya kabul etmek istemediği bir sorunun en önemli örneğidir. Eski yüksek rütbeli yetkililer, kamu hizmetinden edindikleri bilgi, bağlantı ve erişimden defalarca faydalanıyor. İçişleri Bakanlığı, eski yetkililer tarafından gerçekleştirilen güvenlik açısından önemli faaliyetlerinin kaçının rapor edildiğini, onaylandığını veya yasaklandığını bile söyleyemiyor. Bu, korkutucu bir güvenlik açığını ortaya koyuyor" dedi. Emmerich, Hanning davasının federal hükümetin sorunun boyutuna dair hiçbir genel bakışa sahip olmadığı veya böyle bir bakış açısı sunmak istemediği bir sorunun örnek teşkil eden bir vakası olduğunu belirtti.

Yasa değişikliği yapılmıştı

Almanya'da Nisan 2024'te güncellenen ve üst düzey kamu görevlilerinin disiplin yasasında yapılan bir değişiklik, emekliliklerinden önce güvenlik açısından hassas görevlerde bulunmuş eski siyasi atamalı memurlar ve kamu görevlilerinin kamu sektörü dışındaki herhangi bir işe girmeleri durumunda bunu bildirmelerini zorunlu kılıyor. Bazı durumlarda, örneğin işin yabancı bir güç veya onun aracısı için çalışmayı içermesi halinde önceden izin alınması gerekiyor.

Almanya'daki casusluk skandalı

Almanya'da 10 gün önce gerçekleştirilen polis operasyonu ile 1998-2005 yıllarında Alman Dış İstihbarat Servisi (BND) Başkanı olan August Hanning ile görev dönemindeki özel kalem müdürü Manfred D. casusluk ve vatan hainliği suçlaması ile tutuklanmış, ikilinin gizlilik ibaresi bulunan yaklaşık 2 bin belgeyi ele geçirdiği ortaya çıkmıştı. 2010 yılında başlayan iş birliğinde Hanning'in Manfred D'nin ilettiği gizli bilgileri kullanarak başka bir istihbarat teşkilatının çalışanı için analiz hazırladığı, başka devletin istihbarat servisinin mensubuyla yoğun iletişim halinde olması suçlamaları yöneltilmişti.

Kaynak: İHA
İçişleri BakanlığıGüvenlikPolitikaAlmanyaDünyaSon Dakika

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