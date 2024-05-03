Almanya, Rusya Büyükelçisini siber saldırılar nedeniyle çağırdı - Son Dakika
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Politika

Almanya, Rusya Büyükelçisini siber saldırılar nedeniyle çağırdı

Almanya, 2022 yılından bu yana artarak devam eden siber saldırılar nedeniyle Rusya Büyükelçisi Sergey Nechayev'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Almanya, Rusya'yı suçlarken, siber saldırıları önlemek ve caydırmak için tedbirler alacağını açıkladı. Ayrıca, Çekya'da bulunan kurumların da hedef alındığı belirtildi. Almanya İçişleri Bakanı, Rus siber saldırılarının demokrasi için bir tehdit olduğunu vurguladı.

03.05.2024 15:07  Güncelleme: 15:14
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Almanya, 2022 yılından bu yana artarak devam eden siber saldırılar nedeniyle Rusya Büyükelçisi Sergey Nechayev'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Almanya, 2022 yılından bu yana artarak devam eden siber saldırılar nedeniyle Rusya'yı suçlarken Rusya Büyükelçisi Sergey Nechayev'in Dışişleri Bakanlığına çağırdığını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu tür siber saldırıları hoş görmeyeceğiz ve Rusya'nın siber saldırgan davranışlarını önlemek, caydırmak ve bunlara karşılık vermek için tüm tedbirleri kullanacağız" denildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Çekya'da bulunan kurumların da hedef alındığı bildirildi. Bir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü güvenlik açıklarının kapatılması gerektiği ve bu konuda çaba sarf ettiklerini söyledi.

Geçen yılki siber saldırılar nedeniyle Rusya'ya suçlama

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, 2023'deki saldırıların Almanya'da iktidardaki Sosyal Demokratların yanı sıra lojistik, savunma, havacılık ve bilişim sektörlerini hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, Rus askeri istihbaratı GRU'ya bağlı APT 28'in, mail hesaplarını ele geçirmek amacıyla Microsoft Outlook'ta bilinmeyen bir güvenlik açığından faydalandığı bildirildi.

"Demokrasimiz için tehdit"

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, konuya ilişkin açıklamasında Almanya'nın AB ve NATO ile birlikte hareket ettiğini ifade ederek "Kararlılıkla mücadele ettiğimiz Rus siber saldırıları demokrasimiz için bir tehdit" dedi. Faeser, Haziran2da yapılacak Avrupa Parlamentosu ve bu yıl düzenlenecek diğer seçimler öncesi Rusya'dan yapılan bu tür saldırılarla mücadele etmek son derece kritik olduğunu sözlerine ekledi. - BERLİN

Kaynak: İHA

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