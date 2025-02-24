Almanya Seçiminde Türk Adaylar Meclise Girdi - Son Dakika
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Politika

Almanya Seçiminde Türk Adaylar Meclise Girdi

Almanya Seçiminde Türk Adaylar Meclise Girdi

Almanya'da yapılan seçimde CDU/CSU birinci oldu, 19 Türk kökenli aday meclise girdi.

24.02.2025 11:14
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Almanya'da düzenlenen erken genel seçimin ön sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) oyların yüzde 28,6'sını alarak birinci olurken, 19 Türk kökenli aday meclise girdi.

Almanya'da kritik seçim tamamlandı, Federal Seçim Kurulu geçici resmi sonuçları açıkladı. Açıklamaya göre Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) yüzde 28,6 ile sandıktan birinci çıktı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise 2021 yılı seçimlerine oranla oy oranını 10,4 puan artırarak yüzde 20,8 ile ikinci sırada yer aldı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 16,4 oy oranıyla üçüncü, Yeşiller Partisi ise yüzde 11,6 ile dördüncü sırada seçimi tamamladı. Sol Parti, yüzde 8,8 oy oranıyla Alman Meclisine girdi. Kasım 2024'te bakanlarını hükümetten çekerek ülkede erken genel seçime gidilmesine neden olan Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 4,3 oy oranıyla, yüzde 5'lik barajını geçemedi.

Seçim sonuçlarına göre Almanya Federal Meclisinde CDU/CSU 208, AfD 152, SPD 120, Yeşiller 85, Sol Parti 64 sandalye kazandı. Sosyal Demokrat Partiden 7, Sol Partiden 7, Hristiyan Demokrat Partisinden (CDU) 2, Yeşiller Partisinden 2, Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden 1 Türk kökenli milletvekili yeni dönemde Mecliste görev alacak. - BERLİN

Kaynak: İHA

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