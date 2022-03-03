Almanya, Ukrayna'ya 2 bin 700 uçaksavar füzesi gönderiyor - Son Dakika
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Almanya, Ukrayna'ya 2 bin 700 uçaksavar füzesi gönderiyor

03.03.2022 10:54
Almanya, Ukrayna'ya 2 bin 700 uçaksavar füzesi gönderiyor

Almanya, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'ya 2 bin 700 uçaksavar füze gönderileceğini açıkladı.

Almanya, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'ya 2 bin 700 uçaksavar füze gönderileceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Almanya Ukrayna'ya, "Strela" tipi 2 bin 700 uçaksavar füze gönderileceğini bildirdi. Alman Savunma Bakanlığı'nın envanterinde bulunan "Strela" tipi uçaksavar füzesinin Ukrayna'ya gönderileceğini açıklamasının ardından, Almanya Ekonomi Bakanlığı da kararı onaylayarak uçaksavar füzeleri ve askeri mühimmatın en kısa bir zamanda Ukrayna'ya ulaştırılacağını belirtti.

Federal hükümet geçtiğimiz cumartesi günü, Almanya Silahlı Kuvvetlerine ait bin tanksavar silah ve 500 "Stinger" füze gönderileceğini duyurmuştu. Alman yapımı tanksavarlar ve Stinger füzelerinin dün Ukrayna'ya ulaştığı kaydedildi. - BERLİN

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Almanya, Ukrayna, Rusya, Füze, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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