Almanya, Ukrayna'ya silah sevkiyatını onayladı - Son Dakika
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Almanya, Ukrayna'ya silah sevkiyatını onayladı

26.04.2022 11:49
Almanya, Ukrayna'ya silah sevkiyatını onayladı

Almanya, Gepard uçaksavar tanklarının Ukrayna'ya teslimatını onayladı.

Almanya, Gepard uçaksavar tanklarının Ukrayna'ya teslimatını onayladı.

Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmaması nedeniyle eleştirilen Alman hükümeti, Gepard uçaksavar tanklarının Ukrayna'ya teslimatını onayladı. Almanya Hür Demokratik parti üyesi Johannes Vogel, bugün Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in ABD'nin Almanya'daki Ramstein hava üssünde müttefikleriyle gerçekleştireceği toplantıda, silahları teslim etmek için hazır olduklarını açıklayacağını belirtti.

Alman silah üreticisi Krauss-Maffei Wegmann şirketine (KMW), önceki Alman ordusu stoklarında bulunan ve teknik olarak yenilenmiş "Gepard" (Çita) uçaksavar tanklarını satabilmesi için izin verilecek.

Hava hedeflerine karşı etkili olan bu zırhlılar, aynı zamanda kara hedeflerine karşı da kullanılabiliyor. - BERLİN

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Almanya, Ukrayna, Alman, Silah, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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