Almanya ve İngiltere\'den Tarihi Anlaşma

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve gelmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk İngiltere ziyaretinde, İngiliz mevkidaşı Keir Starmer ile güvenlik, savunma, ekonomi, göç ve sivil toplum başlıklarını içeren Alman-İngiliz Dostluk Anlaşması'na imza attı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve gelmesinin ardından İngiltere'yi ilk kez ziyaret etti. Başkent Londra'daki tarihi Victoria- Albert Müzesi'nde bir araya gelerek ayaküstü kısa bir sohbet eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında dostluk anlaşması imza törenine katıldı. İki lider, 27 sayfadan oluşan Alman-İngiliz Dostluk Anlaşması'nı imzaladı. Almanya Başbakanı Merz imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, Almanya İngiltere ilişkileri açısından "tarihi bir gün" ifadelerini kullandı. Merz, " Savunma, dış politika ve ekonomi alanında daha yakın iş birliği yapmak istiyoruz. Birleşik Krallık ile geçmişte olduğundan daha da yakın iş birliği yapabileceğimiz pek çok alan var" dedi.

Almanya Başbakanı Merz, "Birbirimizle böyle bir anlaşmaya varmamız uzun zamandır gecikti" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Starmer ise anlaşmayı "tarihi" olarak nitelendirdi.

Savunma, dış politika, ekonomi, ulaşım ve eğitim alanlarında yakın iş birliği

Anlaşma iki ülke arasında savunma, dış politika, ekonomi, ulaşım ve eğitim alanlarında yakın iş birliği içeriyor. Anlaşma ayrıca NATO'nun 5. maddesini tamamlayıcı nitelikte iki ülke arasındaki mevcut askeri yükümlülüklere daha fazla katkı yapılmasını da öngörüyor. Anlaşmaya göre, her iki ülke de savunma sektöründe iş birliğini genişletmeyi ve ortak üretilen askeri teçhizatın ihracatını kolaylaştırmayı planlıyor. Anlaşma kapsamında ayrıca öğrenci değişimleri için vize düzenlemeleri de basitleştirilecek. İngiltere'nin bir Avrupa ülkesiyle bugüne kadar imzaladığı en kapsamlı güvenlik mutabakatı olduğu belirtilen anlaşma, demiryolu projeleri ve ekonomik iş birliği gibi birçok alanda yeni adımların atılmasını da öngörüyor. Buna göre 10 yıl içinde, Almanya'dan Büyük Britanya'ya doğrudan ilk tren seferleri planlanıyor. Ağustos ayının sonundan itibaren ilk kez Almanya'ya gelen İngiliz yolcular otomatik sınır kontrol noktalarını kullanabilecek.

Fransa ve AB ile anlaşma imzalanmıştı

AB'den 2020 yılında ayrılan İngiltere, geçtiğimiz günlerde Fransa ile de benzer bir anlaşma imzalamıştı. Mayıs ayında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ziyareti sırasında da Birleşik Krallık ile AB arasındaki ilişkilerde yeni dönemi işaret eden anlaşma imzalanmıştı. - LONDRA