Altan Öymen için CHP Genel Merkezi'nde Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Altan Öymen için CHP Genel Merkezi'nde Cenaze Töreni Düzenlendi

Altan Öymen için CHP Genel Merkezi\'nde Cenaze Töreni Düzenlendi
21.07.2025 18:53  Güncelleme: 19:09
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Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen cenaze törenine siyasetçiler, aile üyeleri ve sevenleri katıldı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, Öymen'in yaşamı ve katkıları hakkında duygusal konuşmalar yaptı.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve gazeteci Altan Öymen için CHP Genel Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.

CHP'nin 5'inci genel başkanı olan gazeteci Altan Öymen'in cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından CHP Genel Merkezi'ne getirildi. Öymen için CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen'in kızı Aslı Öymen, belediye başkanları, aile üyeleri ve sevenleri katıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu törenin yapıldığı salona birlikte giriş yaparken, cenaze töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Altan Öymen'in özgeçmişi okundu ve ardından hazırlanan video seyredildi.

"Vefamızı ilk seçimlerde CHP'yi birinci parti ve iktidar yaparak ödeyeceğiz"

Zor bir günde zor bir veda için bir arada olunduğunu dile getiren Özel, "Bir baba uğurlanıyor, bir kardeş, genel başkan uğurlanıyor. Nezaketin, centilmenliğin adeta ansiklopedisini uğurluyoruz burada. Paylaştığı her dakikasında bir şeyler öğreten, yanındakine öğreten birisiydi. En zor kararlarda da, en kolay görünen kararlarda da fırsat buldukça hep danışmaya çalıştım, hep faydasını gördüm. Genel başkanlığı döneminde inanılmaz bir parti disiplini vardı. Tam 75 yıldır parti üyesi, tam 75 yıldır gazeteci, tam 75 yıldır bir nefer. Meyve veren bir ağaç ayakta öldü, son anına kadar oksijen yayarak, umut vererek ayakta durdu. Bana en çok şunu sevdiğini söyledi; '31 Mart akşamı o kürsüde bir konuşma yaptınız ya. Partinin önceki genel başkanlarına mevcut genel başkanın verebileceği en önemli şey partiyi birinci yapmaktır.' Canımız genel başkanımıza vefamızı yapılacak ilk seçimlerde CHP'yi birinci parti ve iktidar yaparak ödeyeceğiz. Buna huzurunda söz veriyor ve yemin ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Güçlüydü, kısa, öz ve vurucu yazılar yazardı"

Öymen için başsağlığı dileyen ve anılarını aktaran Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Gazeteciliğini, kalemini her zaman biliyordum. Güçlüydü, kısa, öz ve vurucu yazılar yazardı. Genel başkandı, beni genel merkeze davet etti. Sosyal politikalar konusundaki düşüncelerimi öğrenmek istedi, MYK'da aktardım. Daha sonra birçok toplantıda birlikte olduk. En son 93. yaş günü dolayısıyla İstanbul'da evindeydim. Pasta hazırladık. 9 mum dikti, mumları söndürdü. Feleğin çemberinden geçmiş bir yiğit olarak tanımlayabiliriz. Önemli bir kişiydi. Tarihçi olarak da yorumlayabiliriz. Partimizin tarihini en iyi bilenlerden biriydi. O bir yiğitti. Rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye basın dünyası ve CHP, Altan ağabeyini kaybetti"

Hayatının en zor konuşmasını yapacağını belirten ve konuşurken gözyaşlarını tutamayan Aslı Öymen, "CHP ailesine mensup olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Türkiye basın dünyası ve CHP, Altan ağabeyini kaybetti. Biz babamızı kaybettik. Babam bize hep öncülük etti, hep yol gösterdi. Hepimize öğüt verdi. Torunlarını çok sevdi, annemi çok sevdi, sevgi dolu bir insandı. Demokrasiye bağlılığı sadece dışarıda değil, evde de vardı. Çok demokratik bir ortamda büyüdük, çok içselleştirmişti. Babamın sevildiğini biliyordum ama inanın bu kadar sevildiğini bilmiyordum. Partide gösterilen teveccüh, çıkan yazılar, çok teşekkür ederim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür Sanat, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Altan Öymen için CHP Genel Merkezi'nde Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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