Altan Tan, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Çözüm sürecine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Tan, silah bırakma çağrısının açık ve net şekilde yapılması gerektiğine dikkat çekti.
Çözüm sürecini başından beri desteklediğini belirten Altan Tan, sürecin bir an önce sonuçlanması gerektiğini ifade etti. "Bu ay içerisinde mutlaka bu işin bitirilmesi lazım" diyen Tan, Türkiye'nin bu konuda net adımlar atması gerektiğini vurguladı.
Tan, Öcalan'ın silah bırakma çağrısının kamuoyuna açık bir şekilde sunulmasının önemine değindi. Ayrıca, "Silah bırakma çağrısını kabul etmeyecekler diye sürecin rafa kaldırılması gerekmiyor" açıklamasıyla dikkat çekti.
Programda Hatimoğulları'nın açıklamalarına da değinen Tan, bu ifadeleri "tam bir felaket" olarak niteledi. Çözüm sürecinin hassasiyetle yürütülmesi gerektiğini belirten Tan, bu tür açıklamaların sürece zarar verebileceğini söyledi.
Son Dakika › Politika › Altan Tan: 'Silah bırakma çağrısı açık ve net yapılmalı' - Son Dakika
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