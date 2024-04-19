Bir dizi temaslar için Ankara'da olan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, rekor oyla seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.
Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, " Türkiye'ye örnek ve öncü olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a nezaket ziyareti gerçekleştirdik.Ziyarette yerel yönetimlerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Kendisine Kuvai Milliye şehrimiz Altıeylül adına Türk Bayrağımızı emanet ettik. Tekrardan Başkentimize hizmet edecek olan Mansur Başkanımı tebrik ediyor, misafirperverlikleri ve nezaketi için teşekkür ediyorum" dedi.
Mansur Başkandan Altıeylül'e ziyaret sözü
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ziyaretleri için Başkan Şehirli'ye teşekkür etti. Yavaş, Altıeylül ilçesiyle kardeşlik bağları kuracağız diyerek; ilk fırsatta Altıeylül'e geleceklerinin sözünü verdi. - BALIKESİR
Son Dakika › Politika › Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
CHP Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimlerinde parti aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerle ilgili ihraç istemiyle disiplin sürecinin başlatılacağını duyurdu. Parti, il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına gönderdiği yazıda, bu üyelerin isim ve görevleri ile aleyhe yaptıkları çalışmalara ilişkin delillerin bildirilmesini istedi.
Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimle Ozan Özçelik derneğin yeni başkanı oldu. Seçim sonuçlarına göre 14 oy alan Özçelik, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte derneği yönetecek.
Aliağa Belediyesi CHP'li Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül, meclis toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ismine 'Cemil Bayık' dedi ve Gemi Söküm sektörüne 'uyuşturucu trafiğinin durağı' iddiasında bulundu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı 'sus payı' davasında 12 jüri üyesinin belirlenmesinden dakikalar sonra mahkeme binasının önünde gelen bir kişi kendini ateşe verdi. Olay sonrası şahıs hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı tarihi "sus payı" davasında 12 jüri üyesinin belirlenmesinden dakikalar sonra mahkeme binasının önünde gelen bir kişi kendini ateşe verdi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı tarihi 'sus payı' davasının görüldüğü mahkeme binasının önünde bir kişi kendini yaktı. Görgü tanıkları, ABD'nin New York kentinde havaya broşürler atan bir erkeğin bir tenekeden kendisini yakıta buladığını ve ateşe verdiğini anlattı. Olay yerinden sedyeyle götürülen kişinin durumu bilinmiyor. Polis, olay yerini kordon altına alırken, yerde kalan bir sırt çantası ve çantanın kenarında 'şeytan milyarderler' başlıklı bir broşür olduğu belirtildi. Trump'ın suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
Sizin düşünceleriniz neler ?