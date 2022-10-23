Altılı masanın adayı 5 milyon kişinin katıldığı mitingte açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve en yakın rakibi arasındaki fark çok konuşulur

Dünya ile bağlantısı olmayan kabileyi görmeye gittiler, çığlık çığlığa geri kaçtılar

Siyaset arenası giderek sertleşirken, en çok tartışılan konuların başında Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde yaptığı konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Hodri meydan, çık karşıma" çağrısında bulunmuştu.

DEV MİTİNGDE AÇIKLANACAK

Muhalefet cephesi ise adayın seçim takvimiyle birlikte açıklanacağını söylüyor. Altılı Masa'nın önemli paydaşlarından Demokrat Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, adayın açıklanma şeklini duyurdu.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EMRİNDE OLACAK"

Enginyurt, şu ifadeleri kullandı: "Millet masasının Cumhurbaşkanı adayını, Ankara meydanında 5 milyon insanımızın katılacağı mitingle açıklayacağız. 13. Cumhurbaşkanı, Çankaya yokuşunda, M. Kemal Atatürk'ün emrinde olacaktır."