Altılı masanın adayı 5 milyon kişinin katıldığı mitingte açıklanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Altılı masanın adayı 5 milyon kişinin katıldığı mitingte açıklanacak

23.10.2022 17:00

Altılı masa partilerinden Demokrat Parti'nin milletvekili Cemal Enginyurt, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının Ankara'da 5 milyon kişinin katılacağı törenle açıklanacağını belirtti.

Siyaset arenası giderek sertleşirken, en çok tartışılan konuların başında Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde yaptığı konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Hodri meydan, çık karşıma" çağrısında bulunmuştu.

DEV MİTİNGDE AÇIKLANACAK

Muhalefet cephesi ise adayın seçim takvimiyle birlikte açıklanacağını söylüyor. Altılı Masa'nın önemli paydaşlarından Demokrat Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, adayın açıklanma şeklini duyurdu.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EMRİNDE OLACAK"

Enginyurt, şu ifadeleri kullandı: "Millet masasının Cumhurbaşkanı adayını, Ankara meydanında 5 milyon insanımızın katılacağı mitingle açıklayacağız. 13. Cumhurbaşkanı, Çankaya yokuşunda, M. Kemal Atatürk'ün emrinde olacaktır."

YORUMLAR
500
İran basınından 'Ankara'da kritik zirve' iddiası: Türkiye ile İran yeni doğalgaz boru hattı inşası için görüşüyor İran basınından 'Ankara'da kritik zirve' iddiası: Türkiye ile İran yeni doğalgaz boru hattı inşası için görüşüyor Bakan Özer: 'Türkiye'deki çırak ve kalfa sayısı 900 bin 675'e yükseldi' Bakan Özer: 'Türkiye'deki çırak ve kalfa sayısı 900 bin 675'e yükseldi'

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Altılı masanın adayı 5 milyon kişinin katıldığı mitingte açıklanacak - Son Dakika


Son Dakika
19:16 Adana Demirspor, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı
19:03 Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
18:53 Arsenal, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı
18:43 MHP lideri Bahçeli'den TSK'yla ilgili kimyasal silah iddialarını gündeme getiren TTB Başkanı'na sert tepki: Mahkemeye çıkarılması şarttır
18:15 İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç oldu
17:54 Asgari ücrete Süper Lig'e gelen Başakşehir'in yıldız futbolcusuna, Alman devi göz dikti
17:47 Akasya Durağı'nın Dilek'i yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali sevenlerinden tam not aldı
17:11 Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti
16:43 Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müze olacağını açıkladığı Diyarbakır Cezaevi'nin kapısına kilit vurdu
16:29 Sırp modelden şaşkınlık yaratan iddia! "Cinsel bölgemde ağrı var, tecavüze uğradım" dedi, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2022 19:28:28. #1.13#
SON DAKİKA: Altılı masanın adayı 5 milyon kişinin katıldığı mitingte açıklanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement