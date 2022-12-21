Yeni yılın ilk günlerinde toplanıyorlar! İşte 6'lı masada adayın konuşulacağı tarih... - Son Dakika
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Yeni yılın ilk günlerinde toplanıyorlar! İşte 6'lı masada adayın konuşulacağı tarih...

21.12.2022 20:37

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde 5 Ocak 2023'te yapılacak 6'lı masanın ikinci tur onuncu toplantısında adayın kim olacağının konuşulması bekleniyor.

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken, "6'lı masanın adayı kim olacak?" sorusu halen belirsizliğini koruyor. Altılı masanın ikinci tur onuncu toplantısı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde 5 Ocak 2023'te yapılacak.

ADAYIN KİM OLACAĞI BELİRLENECEK

Toplantıda 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanlığı adayının da kim olacağının konuşulması beklenirken, seçim stratejilerin de masaya yatırılması planlanıyor

DAVUTOĞLU, GÜLTEKİN UYSAL'I ZİYARET ETTİ

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masa toplantısı öncesi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a bugün ziyarette bulundu. Davutoğlu, Celal Bayar Köşkü'ndeki görüşmenin ardından gazetecilerin ziyaretin gündemine ilişkin sorusuna, "Liderlerle geçen hafta bir tur görüşme yapmıştık; sayın Kılıçdaroğlu, sayın Karamollaoğlu, sayın Akşener'le. Ama sayın İmamoğlu ile ilgili hüküm sonrasında sayın Uysal ve sayın Babacan ile görüşmemizi ertelemiştik. Bugün sayın Gültekin Uysal ile görüşme gerçekleştirdik. Yarın da sayın Babacan ile görüşeceğiz inşallah." yanıtını verdi.

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Son Dakika Politika Yeni yılın ilk günlerinde toplanıyorlar! İşte 6'lı masada adayın konuşulacağı tarih... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni yılın ilk günlerinde toplanıyorlar! İşte 6'lı masada adayın konuşulacağı tarih... - Son Dakika
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