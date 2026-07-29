Altınordu Belediye Başkanı Tepe, CHP’den istifa etti

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, belediye meclis üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiklerini açıkladı.

Altınordu Belediyesi CHP'li meclis üyeleriyle birlikte istifa ederek yeni bir yolculuğa çıktıklarını belirten Tepe, "Bugün, birlikte yol yürüdüğüm ve Altınordu'ya hizmet etme sorumluluğu taşıdığım belediye meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Gelinen bu tarihi dönüm noktasında, büyük bir emek verdiğim, gençliğimi ve hayatımın önemli bir bölümünü adadığım Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Altınordu Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte büyük bir hüzünle ama vicdanımız rahat, başımız dik bir şekilde ayrılıyoruz. Aldığımız bu karar yerel yönetim anlayışımızda Cumhuriyetçi ve Atatürkçü çizgimizde en ufak bir sapmaya neden olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ulaş Tepe, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in değişim ve yeni siyaset anlayışı doğrultusunda hareket edeceklerini kaydetti.