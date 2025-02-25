ALTSO, Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Politika

ALTSO Başkanı Eray Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Ulusal İstihdam Stratejisi Toplantısı, Danimarka Herning Ferie for Alle Turizm Fuarı, İstanbul Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) başta olmak üzere, yönetim kurulu faaliyetlerini meclis üyeleri ile paylaştı.

Alanya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Eray Erdem, Herning Ferie for Alle Turizm Fuarı ve Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Alanya'yı en güzel şeklide tanıttıklarını ifade ederek, "Fuarlarda, tur operatörleri ve havayolu şirketlerinin yetkilileri ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirip, Alanya'mızın turizmdeki yükselen trendi, ulaşım durumlarını ve artan talebin yanı sıra firmaların Alanya ile ilgili 2025 yılı hedeflerini değerlendirdik. Alanya birlik beraberliğini gösterdiğimiz fuarlara emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi toplantısı ile ilgili ayrıntıları meclis üyeleriyle paylaşan Başkan Erdem, "2025-2028 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi'ni kamuoyuyla paylaşan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür eder, Ulusal İstihdam Stratejisi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim" dedi.

"İş insanlarımızın taleplerini ilettik"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ziyaretiyle ilgili olarak da konuşan ALTSO Başkanı Eray Erdem, " Alanya Belediyesi'nin yeni hizmet binasına taşınması dolayısıyla Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik'i ziyaret ettik. Başkanımıza yeni belediye binası için hayırlı olsun deyip, iş insanlarının görüş öneri ve taleplerini ilettik. Başkanımız da bize belediye çalışmaları konusunda bilgi verip, taleplerimizi aldı" dedi.

İş insanlarının talepleri doğrultusunda toplantılar düzenlemeye devam ettiklerini de ifade eden Eray Erdem, "Komitelerimizden ve iş insanlarımızdan gelen talepler doğrultusunda toplantılar düzenlemeye, sorunlara çözüm üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6. Bölge Denetim Şube Müdürümüz Osman Yavuz'un teşrifleri, Alanya Minibüsçüler Odası Başkanımız Paşa Özkan, komite başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve çok sayıda iş insanımızın katılımıyla Karayolları Yolcu Taşıma Yönetmeliği ve U-ETDS gibi konularda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili bilgilendirme toplantımızı odamız ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Toplantıda; Sayın Yavuz, yönetmeliklerin uygulanmasıyla ilgili merak edilen konulara açıklık getirip, U-ETDS sisteminin işleyişi, veri giriş süreçleri ve taşımacılık sektörüne getirdiği yenilikler hakkında detaylı bilgiler verdi" dedi. - ANTALYA