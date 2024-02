Amasra Belediye Başkanı Mazot Yolsuzluğu İddialarını Yalanladı

Politika

Bartın'ın Amasra ilçesi Belediye Başkanı Recai Çakır, mazot yolsuzluğuyla ilgili iddiaları yalanlayarak, devam eden soruşturmayla ilgili bilgi verdi.

CHP'li Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, yazılı yaptığı açıklamada, "Bir yayın organında bahsedilen, belediyemiz ve belediye başkanımız hakkında -sözde mazot yolsuzluğu- ile ilgili ortaya atılan iddialar neticesinde açılan soruşturmaya dair; soruşturmanın salahiyeti ve şeffaf belediyecilik ilkeleri gereği kamuoyunun bilgilendirilmesi gereği hasıl olmuştur. Konu, belediyemiz sözleşmeli avukatının belediyenin idare mahkemesinde görülmekte olan davası için Zonguldak'a görevli gitmesi ve kendisine araç tahsis edilememesi nedeniyle, kendi aracıyla gitmek zorunda kaldığından belediye garaj alanında bulunan depomuzdan gidiş-dönüşte sarf ettiği yakıtın kendisine iadesi ile ilgilidir. İyi niyetli olmayan kişi veya kurumlar tarafından, sahte isim ve adresle ile savcılığa bu konu hakkında ihbarda bulunulmuştur. Konu ile ilgili belediyemiz, savcılık makamınca talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi kendileriyle paylaşmıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da tüm şeffaflığıyla belediyemizle ilgili her türlü soru, öneri ve eleştiri cevaplanmaya açıktır. Kurumumuzun ve başkanımızın görüşüne başvurulmadan belediye başkanımızın üyesi olduğu partinin de adı da geçirilerek yapılan paylaşımlar bir algı operasyonunun parçasıdır. Belediyemizce emniyet ve savcılık makamı ile paylaşılan verilerin basın tarafından fotoğraf ve video görüntüleriyle sunulması kamuoyunda tartışmalara neden olmaktadır. Belediyemiz bu konunun siyasetçe kullanıldığı iddiasıyla çokça soruya ve görüşe muhatap olmaktadır. Ülkemizde birçok yolsuzluk iddiasının ciddi delillerle kamuoyu bilgisine sunulmasına rağmen gerekli ve kararlı takibin yapılmadığı iddialarının da yoğun yaşandığı bu süreçte, belediyemiz, belediye başkanımız ve de üyesi bulunduğu partiyi hedef alan her türlü konuda basın ve kamu ile bilgi paylaşmaya açığız" ifadelerine yer verildi. - BARTIN