Politika

Amasya bayram tadında festivale hazırlanıyor

AMASYA - Amasya'da her yıl 12-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl Kurban Bayramına denk gelecek. 9 günlük bayram tatili için henüz plan yapmayanlara 8 bin 500 yıllık tarihe sahip Amasya'yı görmeyi tavsiye eden Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Amasya'da bayramın önü ve sonu festival. 12 Haziran'dan itibaren aslında bizim bayramımız 10 gün sürecek. Hem festival hem de bayram etkinlikleri olacak. Denize girmeyi düşünmeyen herkes için Amasya'da her şey var" dedi.

Osmanlı şehzadelerinden çoğunun ilk eğitimini alıp devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla 'Şehzadeler şehri' olarak anılan Amasya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Haziran 1919'da ilan ettiği cumhuriyetin doğum belgesi Amasya Tamimi'ni hazırladığı yer olarak tarihi altın sayfalarına geçti. Amasyalılar her yıl 12 - 22 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali ile bu önemli dönemi yaşatıyor.

"Tarihe yolculuk yapıyorsunuz"

Tarihi ve kültürel değerleriyle UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde olup efsane aşıklar Ferhat ile Şirin'in yaşadığı topraklar olarak bilinen Amasya'nın gastronomide öne çıkmaya çalışmasının yanı sıra ziyaretçilerine tarihte yolculuk yapmayı vadettiğine değinen Vali Doruk, "Amasya'nın insanları rahatlatan tarihi, otantik bir ortamı var. Akşam üzeri Yeşilırmak boyunca yürümek bile başlı başına buraya gelmek için bir nedendir. Çünkü tarihe yolculuk yapıyorsunuz. 2 bin, 3 bin yıllık eserleri somut olarak görebiliyorsunuz. İç içe geçmiş medeniyetlerin eserleri var" diye konuştu.

"Amasya'da bayramın önü ve sonu festival"

Konserler ve çeşitli etkinlikler planlanan festivalin hazırlıklarının son aşamaya geldiğini anlatan Doruk, "Amasya'da bayramın önü ve sonu festival. 12 Haziran'dan itibaren aslında bizim bayramımız 10 gün sürecek. Hem festival hem de bayram etkinlikleri olacak" şeklinde konuştu.