Amasya Bayram Tadında Festivale Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Amasya Bayram Tadında Festivale Hazırlanıyor

Amasya'da her yıl düzenlenen Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl Kurban Bayramına denk gelecek. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, 9 günlük bayram tatili için Amasya'yı görmeyi tavsiye ederek, festivalin bayramın önü ve sonu olduğunu belirtti. Amasya, tarihi ve kültürel değerleriyle ziyaretçilerine tarihte yolculuk yapma imkanı sunuyor.

09.06.2024 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya bayram tadında festivale hazırlanıyor

AMASYA - Amasya'da her yıl 12-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl Kurban Bayramına denk gelecek. 9 günlük bayram tatili için henüz plan yapmayanlara 8 bin 500 yıllık tarihe sahip Amasya'yı görmeyi tavsiye eden Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Amasya'da bayramın önü ve sonu festival. 12 Haziran'dan itibaren aslında bizim bayramımız 10 gün sürecek. Hem festival hem de bayram etkinlikleri olacak. Denize girmeyi düşünmeyen herkes için Amasya'da her şey var" dedi.

Osmanlı şehzadelerinden çoğunun ilk eğitimini alıp devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla 'Şehzadeler şehri' olarak anılan Amasya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Haziran 1919'da ilan ettiği cumhuriyetin doğum belgesi Amasya Tamimi'ni hazırladığı yer olarak tarihi altın sayfalarına geçti. Amasyalılar her yıl 12 - 22 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali ile bu önemli dönemi yaşatıyor.

"Tarihe yolculuk yapıyorsunuz"

Tarihi ve kültürel değerleriyle UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde olup efsane aşıklar Ferhat ile Şirin'in yaşadığı topraklar olarak bilinen Amasya'nın gastronomide öne çıkmaya çalışmasının yanı sıra ziyaretçilerine tarihte yolculuk yapmayı vadettiğine değinen Vali Doruk, "Amasya'nın insanları rahatlatan tarihi, otantik bir ortamı var. Akşam üzeri Yeşilırmak boyunca yürümek bile başlı başına buraya gelmek için bir nedendir. Çünkü tarihe yolculuk yapıyorsunuz. 2 bin, 3 bin yıllık eserleri somut olarak görebiliyorsunuz. İç içe geçmiş medeniyetlerin eserleri var" diye konuştu.

"Amasya'da bayramın önü ve sonu festival"

Konserler ve çeşitli etkinlikler planlanan festivalin hazırlıklarının son aşamaya geldiğini anlatan Doruk, "Amasya'da bayramın önü ve sonu festival. 12 Haziran'dan itibaren aslında bizim bayramımız 10 gün sürecek. Hem festival hem de bayram etkinlikleri olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yılmaz Doruk, Kurban, Amasya, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Amasya Bayram Tadında Festivale Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:43 Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 ’’Merhaba Ezel Bey’’ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu ''Merhaba Ezel Bey'' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
10:32 Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edildi Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edildi
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 12:03:08. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya Bayram Tadında Festivale Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement