Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik\'ten yeni yıl mesajı

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, yeni yıl mesajında "Çocukların ölmediği, şehitlerimizin olmadığı, anaların ağlamadığı, en önemlisi de bütün bunlara sebep olan terörün durduğu bir yıl olsun" dedi.

Türkiye'nin, insanlığın üzüntü ve sevinçleriyle 2023 yılını geride bıraktığını belirten Başkan Çelik, "Milletimiz ve Amasya'mız için çok daha güzel gelişmelerin yaşanacağına inandığım 2024 yılını, siz değerli hemşerilerimle birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyorum. Mutlu bir gelecek, ülkemiz ve tüm insanlık için aydınlık günler beklentilerimizi, yeni yılın başlangıcında daha da güçlendirerek umudumuzu yarınlara taşıyoruz" diye konuştu.

Geleceğin ümit ettikleri gibi olması için herkesin üzerine önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Bayram Çelik, "En önemli sorumluluğumuz da birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı, paylaşımcı ve hoşgörülü olmak. Yeni yılda, umutsuz, ümitsiz hiçbir insan kalmasın. Sevenler, sevilenler hiç ayrılmasın. Ülke ekonomimiz düzelsin, insanlarımız yarın kaygısıyla yaşamasın. Bu ülke, bu vatan darda kalmasın. Kavgalar, savaşlar, anlaşmazlıklar olmasın. Çocukların ölmediği, şehitlerimizin olmadığı, anaların ağlamadığı, en önemlisi de bütün bunlara sebep olan terörün durduğu bir yıl olsun. Yüreğimizi acıtan depremler, yangınlar, felaketler bir daha yaşanmasın. Birbirimizle mutlu ve uyumlu bir beraberlik içinde yaşayalım istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çelik, "Bu duygu ve düşüncelerle tüm Amasya halkının, mülki, askeri ve adli erkan ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelin, belediye meclis üyelerimizin, Amasya Belediyesi'ne emek veren mesai arkadaşlarımızın, basın mensuplarının, sivil toplum örgütü temsilcilerinin, siyasi partilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, hizmet etmekten kıvanç ve derin bir haz duyduğum Amasya'mızın tüm güzide insanlarına, yeni yılda mutluluk, sağlık ve başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - AMASYA