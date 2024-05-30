Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya'yı dünyaya tanıtmak için çalışacak - Son Dakika
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Politika

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya'yı dünyaya tanıtmak için çalışacak

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya\'yı dünyaya tanıtmak için çalışacak

Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi, Amasya'nın tarihi ve değerlerini dünyaya tanıtmak ve gelecek nesillere güzel eserler bırakmak için planlama yapacaklarını belirtti. Sevindi, Amasya'nın insanına ayrım yapmadan hizmet etmek ve şehri dünyaya tanıtabilmek için çaba göstermek gerektiğini vurguladı.

30.05.2024 15:51  Güncelleme: 15:52
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Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi, "Amasya'nın insanına ayrım yapmadan hizmet etmek bizim başlıca görevimiz. Daha yolun başındayız. Yapacak çok işimiz var. Bizim işimiz kavga değil, bizim işimiz barış" dedi.

8 bin 500 yıllık tarihe sahip olup 14 medeniyete ev sahipliği yapmış olan kadim şehir Amasya'yı bütün değerleriyle dünyaya tanıtmak ve gelecek nesillere güzel eserler bırakabilmek için sistemli bir şekilde planlama yapacaklarını belirten Başkan Sevindi, "Hemşehrilerimizin gördükleri eksiklikleri bizlere bildirmesi, çalışma koşullarımızı daha koordineli şekilde ilerletmemizde bizlere güç verecektir. Bizim göremediğimiz eksiklikler olabilir. Bu konuda sizler de gece-gündüz istediğiniz her saat bizlere ulaşabilirsiniz. Amasya hepimizin, hepimiz burada yaşıyoruz. Gelecek nesillerimiz olan çocuklarımıza güzel eserler bırakabilirsek ne mutlu bizlere. Bunun için hepimize büyük görevler düşüyor. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizler açısından çok önemli. Hep birlikte bu şehri dünyaya tanıtabilmek için yoğun çaba göstermek zorundayız" diye konuştu.

Amasya'yı daha güzel noktalara taşıyabilmek için mücadele vereceklerini vurgulayan Sevindi, "Şehrimizin sorumluluğundan bir an olsun uzaklaşmadan, nefsimize kapılmadan, sağlıkta, eğitimde, kültürde, sanatta, istihdamda ve sosyal adalet noktasında taviz vermeden bu şehri güzelleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu şehrin insanına ayrım yapmadan hizmet etmek bizim başlıca görevimiz. Daha yolun başındayız. Yapacak çok işimiz var. Bizim işimiz kavga değil, bizim işimiz barış. Şehir ittifakı için bu birliği ve beraberliği büyütecek adımlar atmak zorundayız. Gelecekte şehrimizi, bölgesinde işaret edilen, altyapısıyla, üst yapısıyla, kadim insanıyla örnek bir şehir yapabilmek için bütün gücümüzle mesai harcayacağız. Geçmişten bugüne kadar Amasya'mıza hizmet eden tüm büyüklerime ayrım yapmadan şükranlarımı sunuyor, çıkmış olduğumuz bu yolda bizlere destek verecek hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya'yı dünyaya tanıtmak için çalışacak - Son Dakika

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