Amasya\'da 800 Ruhsatsız İş Yeri Tespit Edildi

Politika

Amasya'da yapılan denetimlerde 800 işyerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ilimiz genelinde 800 adet ruhsatsız işyeri tespit edilmiştir" dedi.

Belediyenin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sevindi, "Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerlerinin, en kısa sürede ruhsat işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - AMASYA